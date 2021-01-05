Yasaklar ne zaman kalkacak? Kısıtlamalar için gözler Kabine Toplantısı’nda! Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor, bitecek?

Sokağa çıkma yasakları devam ederken, bazı illerde vaka sayılarından yaşanan düşüş yasakların sona ereceği iddialarına neden oldu. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede, hafta sonu sokağa çıkma yasağının ikinci bir karara kadar uygulanacağı belirtilmişti. Sokağa çıkma yasağının kaldırılacağı haberleri ortaya atılınca gözler Kabine Toplantısı’na çevrildi. Yasaklar ne zaman kalkacak? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

Yasaklar ne zaman kalkacak? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor, bitecek? Koronavirüs önlemleri kapsamında alınan tedbirler devam ediyor. Sokağa çıkma yasağı da devam eden koronavirüs tedbirlerinden biri olmayı sürdürüyor. Cuma 21.00'den pazartesi 05.00'e kadar 81 ilde geçerli olan yasakların ise sona ereceği iddia edildi. Kabine toplantısında çıkacak kararlara bu iddiaların ardından merak konusu oldu. Peki, hafta sonu yasakları ne zaman bitecek? İşte, ayrıntılar.

Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

Türkiye’de uygulanan kısıtlamalar yeni bir karar alınıncaya dek devam edecek. Kısıtlamaların sona ereceği tarihle ilgili İçişleri Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama gelmedi. Kısıtlamalar vaka sayısına göre Bilim Kurulu tavsiyeleriyle alınıyor ya da sona erdiriliyor.

Bilim kurulu üyesinden açıklama

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhan, "Hafta içi ve hafta sonu kısıtlamaların ardından elde edilen olumlu sonucun, yılbaşı haftasını kapsayan yaklaşık 3,5 gün süren yasaklarla birlikte daha belirgin olarak kendini göstereceğini bekliyoruz." dedi.

İlhan, okulların yüz yüze eğitime açılmasında hastalık seyrinin belirleyici olduğunun altını çizerek, yılbaşındaki sokağa çıkma kısıtlamasının sonuçlarının 2 hafta içinde kendini göstereceğini ifade etti.

Prof. Dr. İlhan, şunları kaydetti:

"Kısıtlama ile hastalık seyrinde ciddi bir düşüş olmasını öngörüyoruz. Zaman zaman maalesef ihlallerle karşılaşılmış olmasına rağmen ülke genelinde uyum oranı yüksekti. Uzun süredir hafta içi ve hafta sonu kısıtlamaların ardından elde edilen olumlu sonucun, yılbaşı haftasını kapsayan yaklaşık 3,5 gün süren yasaklarla birlikte daha belirgin olarak kendini göstereceğini bekliyoruz. Bu nedenle yılbaşındaki sokağa çıkma kısıtlamasının sonucu okullarda yüz yüze eğitimin başlamasında belirleyicilerden olacak."

Mustafa Necmi İlhan, sözlerine şöyle devam etti:

"Okullarda yüz yüze eğitimin 15 Şubat sonrası açılması daha doğru bir yaklaşım olacaktır. Bu durumda da yine kademeli olarak okullar açılmalı. Zaten ona okulları açıldı, daha küçük sınıflardan başlayarak ilerlenecektir. İlkokul, ardından sınava girecek orta ve lise son sınıflar, daha sonra ise ara sınıflar gibi kademeli olarak açılacağı kanısındayım.

Bu dönemde İl Hıfzıssıhha Kurullarına yine çok iş düşecektir çünkü okullar açıldıktan sonra bir okulda hasta sayısı çoğalırsa sınırlı bir kapatma ve uzaktan eğitimle devam edilmesi söz konusu olacaktır. Eylül-Ekim ayında da benzer bir yaklaşım olmuştu."

Hastalıktan korunmada maske, fiziksel mesafe ve hijyen kuralına tam uyum sağlanmasının önemine işaret eden İlhan, velilerin de çocukları okula getirip giderken araba içinde dahi maske takması, okul sonrası hijyene dikkat etmesi gerektiğini vurguladı.