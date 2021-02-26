26 Şubat 2021 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.473 -1.03 EURO 9,0220 0.73
USD 7,4410 1.20 ALTIN 422,770 1.01
CANLI BORSA
TÜMÜ
  • Haberler »
  • Siyaset Haberleri »
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika kısıtlama açıklaması! Kafe, restoran ve lokantalar açılacak mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika kısıtlama açıklaması! Kafe, restoran ve lokantalar açılacak mı?

AA |  26 Şubat 2021 Cuma - 14:48 | Son Güncelleme : 26 02 2021 - 16:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Erdoğan, "Bizim bir Bilim Kurulumuz var. Çalışmaları pazartesi günü Kabine'ye gelecek, orada müzakeresini yapacağız. Mutasyonun hangi ilimizde, ne konumda olduğunu Sağlık Bakanımız bizlere sunacak. Sunumdan sonra ne gibi tedbirler alabiliriz, lokantalarla, kafelerle ilgili ne yapabiliriz bunları pazartesi günü ifade edeceğim." dedi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan'daki  darbe girişimine ilişkin, "Biz darbenin her türlüsüne karşıyız. Darbeleri kabul  etmemiz özellikle mümkün değil. Askerin devreye girmek suretiyle adeta darbe  çığırtkanlığına girmiş olması kabul edilebilir bir şey değildir." dedi. 
 
Erdoğan, cuma namazını kıldığı Üsküdar'daki Büyük Selimiye Camisi'nin  çıkışında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
 
 
Hocalı Katliamının 29. yıldönümünün hatırlatılması üzerine Erdoğan, bu  katliamın aslında Ermenistan'ın kişiliğinin ne olduğunu ortaya koyması bakımından  çok önemli olduğunu söyledi.
 
Bir gece kalkıp da Hocalı'da, maalesef tanklarla toplarla saldırıya  geçmek suretiyle yüzlerce, binlerce insanın katledilmesinin kabul edilebilir bir  şey olmadığını dile getiren Erdoğan, bunun Ermenistan'ın yapısının ne olduğunu  ortaya koyması bakımından önemli olduğunu kaydetti.
 
 
Ermenistan'da ordunun Başbakan Nikol Paşinyan'ı istifaya davet  etmesine ilişkin soru üzerine Erdoğan, şöyle konuştu:
"Şu anda Ermenistan'daki yapılan bu darbe girişimi. Biz biliyorsunuz  darbenin her türlüsüne karşıyız. Darbeleri kabul etmemiz özellikle mümkün değil.  Burada şunu da çok açık söylemem lazım. Askerin devreye girmek suretiyle burada  böyle bir adeta darbe çığırtkanlığına girmiş olması bu da tabii kabul edilebilir  bir şey değildir. Burada bütün mesele eğer bir yönetim değişikliğine gidilecekse  bu yönetim değişikliğini Ermenistan halkı yapar. Bunu da Ermenistan halkının  tasarrufuna bırakmak lazım. Onun tasarrufuyla da zaten Paşinyan'ın akıbeti belli  olmuştur. Ermeni halkı buradaki idareden, yönetimden artık bizar duruma  düşmüştür. Paşinyan'ı zaten halk kendisi alaşağı edecek konuma gelmiştir ama olay  darbe olunca darbeye bakışımız bu noktada farklıdır."
 
 
Kovid-19 tedbirleri
Bir gazetecinin "Pazartesi günü kabine toplanacak. Merak edilen bir  konu kısıtlamaların gevşetilmesi. Hangi iller ön planda olacak ve dün Sağlık  Bakanı Koca bir açıklama yaptı. 'Mutasyon etkili, bulaşıcılık arttı.' dedi.  Değerlendirmeniz ne olur?" sorusu üzerine Erdoğan, Bilim Kurulunun çalışmalarının  pazartesi günü kabinenin önüne geleceğini belirtti.
 
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:
"Kabinede de bunun biz tekrar müzakeresini yapacağız. Mutasyonun hangi  illerimizde, ne konumda olduğunu, ne denli istatistiki eğriler, nerelere  vardığını orada Sağlık Bakanımız bizlere takdim edecek, sunumunu yapacak. Bu  sunumdan sonra da bizler ne gibi tedbirler alabiliriz, özellikle lokantalarla  ilgili neler yapmamız gerekir, kafeteryalarla ilgili ne gibi adımlar atarız,  bütün bunları otellere varıncaya kadar neler yapmamız gerekiyor, bunların  kararını pazartesi günü kabine toplantısında alacak ve ondan sonra da yapacağım  açıklamada bunları tüm halkıma inşallah ifade edeceğim."
 
 
"Kanal İstanbul'la ilgili kongrede 'İnadına yapacağız.' ifadesini  kullandınız. Hem İBB Başkanı hem ana muhalefet liderinden itiraz geldi. Takvim  belli mi?" şeklindeki soru üzerine, Erdoğan, "Başta Çevre ve  Şehircilik,  Ulaştırma Bakanlığımız olsun her türlü adımı şu anda atmış bulunuyoruz." yanıtını  verdi.
 
 
"Ne bundan ana muhalefet anlar, ne bundan İstanbul Büyükşehir  Belediyesi anlar. Biliyorsunuz bu proje benim Büyükşehir Belediye Başkanlığım  dönemine dayanan bir projedir." diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Biz ülkede hizmet etmek istiyoruz. Ülkemizde bir şeyler yapmak  istiyoruz ve Boğaz'ın özellikle ne tür tehditler altında olduğunu İstanbul'da  yaşayan benim halkım zaten gayet iyi biliyor. Biliyorsunuz bundan yıllar önce bir  Rumen tankerinin, özellikle Sarayburnu açıklarında yaşanan olay. Aylarca bu  tanker burada yandı. Zaman zaman Boğaz'ın değişik yerlerinde tankerlerin yalılara  bindirmesi olaylarını biliyoruz. Bütün bu olaylar yaşanırken hala bu  ana  muhalefet 'Yaptırmayız, istemezük...' Ya siz neyi istiyorsunuz ki, neyi yaptınız  ki bu ülkede? Hiçbir şeyleri yok. Şurada bir sel afeti oldu, İzmir ne hale geldi  biliyorsunuz. İstanbul'un şu anda ne hale geldiğini görüyorsunuz. Tedbirleri var  mı? Yok. Attıkları bir adım var mı? Yok. Bakın şimdi İstanbul'da çöp dağları  aynen benim belediyeyi devraldığım zamandaki gibi yükselmeye başladı. Ya sen  belediye başkanı değil misin? Bu çöpler niye temizlenmiyor, bu çöpler niye  kaldırılmıyor? Yani İstanbul halkı hala, yeniden eski Türkiye özlemine mi  dönecek? İnadına ifadesini ben İstanbul'umuza bir güzellik kazandıracağız ve bu  yeni değil. Benim 'çılgın proje' diye ifade ettiğim bir projedir. Şu anda bizim  zaten projemiz hazırdır, alternatifleriyle hazırdır. Bu projeyi biz Karadeniz'i  Marmara'ya bağlamak suretiyle hayata geçireceğiz. Dünya bu projeyi de hayran  hayran gelip yerinde izleyecek, diğer projelerimizi izlediği gibi. Çanakkale  Köprüsü'nü izlediği gibi, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü, Avrasya'yı izlediği  gibi. Aynı şekilde biliyorsunuz Üsküdar'dan karşı tarafa Marmaray biliyorsunuz  herkesi hayran bırakan bir proje ama bizim icraatlarımızın ulaştığı yere bunların  hayalleri bile ulaşamıyor. Şu anda ben size bu dar vakit içerisinde neler  yaptığımızı anlatacak değilim ama büyük kongremizde bunları anlatacağım."
 
 
"Biz icraat partisiyiz, laf partisi değiliz"
Erdoğan, doğum günü dolayısıyla sosyal medyada "İyi ki doğdun milletin  adamı" etiketiyle yapılan paylaşımlara ilişkin düşüncesinin sorulması üzerine de  bu hassasiyeti gösteren vatandaşlara teşekkür etti.
 
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ben de tabii ki onların hizmetkarı olmak için  çok daha fazla çalışmanın inşallah gayreti içerisinde olacağım. Tüm  arkadaşlarımla beraber gece gündüz demeden bu yolda bu çalışmalarımızı  sürdüreceğiz. Çünkü bizim bir derdimiz var. O da Türkiye'yi muasır medeniyetler  seviyesinin üstüne nasıl çıkarırız? Bu tabii lafla olmuyor, icraatla oluyor. Biz  zaten 18 senedir bir icraat ortaya koyduk. Biz icraat partisiyiz, laf partisi  değiliz ama ana muhalefetin ortada icraatı yok, böyle bir durumumuz var. Şu anda  buraya yine bir icraatı yapmaya geldik. O da Üsküdar Belediyemizin nasıl sahilde  bir Nevmekanı varsa, bir diğer Nevmekanı da burada inşallah açıyor. Gayet nezih  bir yer, gençlerimizin gelip dinleneceği, derslerini çalışacağız, ikramları kabul  edeceği bir yer. Biz buyuz, farkımız bu." değerlendirmesini yaptı.
 

ETİKETLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazı erdoğan
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.