Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika kısıtlama açıklaması! Kafe, restoran ve lokantalar açılacak mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, "Bizim bir Bilim Kurulumuz var. Çalışmaları pazartesi günü Kabine'ye gelecek, orada müzakeresini yapacağız. Mutasyonun hangi ilimizde, ne konumda olduğunu Sağlık Bakanımız bizlere sunacak. Sunumdan sonra ne gibi tedbirler alabiliriz, lokantalarla, kafelerle ilgili ne yapabiliriz bunları pazartesi günü ifade edeceğim." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ermenistan 'daki darbe girişimine ilişkin, "Biz darbenin her türlüsüne karşıyız. Darbeleri kabul etmemiz özellikle mümkün değil. Askerin devreye girmek suretiyle adeta darbe çığırtkanlığına girmiş olması kabul edilebilir bir şey değildir." dedi.

Erdoğan, cuma namazını kıldığı Üsküdar'daki Büyük Selimiye Camisi'nin çıkışında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Hocalı Katliamının 29. yıldönümünün hatırlatılması üzerine Erdoğan, bu katliamın aslında Ermenistan'ın kişiliğinin ne olduğunu ortaya koyması bakımından çok önemli olduğunu söyledi.

Bir gece kalkıp da Hocalı'da, maalesef tanklarla toplarla saldırıya geçmek suretiyle yüzlerce, binlerce insanın katledilmesinin kabul edilebilir bir şey olmadığını dile getiren Erdoğan, bunun Ermenistan'ın yapısının ne olduğunu ortaya koyması bakımından önemli olduğunu kaydetti.

Ermenistan'da ordunun Başbakan Nikol Paşinyan'ı istifaya davet etmesine ilişkin soru üzerine Erdoğan, şöyle konuştu:

"Şu anda Ermenistan'daki yapılan bu darbe girişimi. Biz biliyorsunuz darbenin her türlüsüne karşıyız. Darbeleri kabul etmemiz özellikle mümkün değil. Burada şunu da çok açık söylemem lazım. Askerin devreye girmek suretiyle burada böyle bir adeta darbe çığırtkanlığına girmiş olması bu da tabii kabul edilebilir bir şey değildir. Burada bütün mesele eğer bir yönetim değişikliğine gidilecekse bu yönetim değişikliğini Ermenistan halkı yapar. Bunu da Ermenistan halkının tasarrufuna bırakmak lazım. Onun tasarrufuyla da zaten Paşinyan'ın akıbeti belli olmuştur. Ermeni halkı buradaki idareden, yönetimden artık bizar duruma düşmüştür. Paşinyan'ı zaten halk kendisi alaşağı edecek konuma gelmiştir ama olay darbe olunca darbeye bakışımız bu noktada farklıdır."

Kovid-19 tedbirleri

Bir gazetecinin "Pazartesi günü kabine toplanacak. Merak edilen bir konu kısıtlamaların gevşetilmesi. Hangi iller ön planda olacak ve dün Sağlık Bakanı Koca bir açıklama yaptı. 'Mutasyon etkili, bulaşıcılık arttı.' dedi. Değerlendirmeniz ne olur?" sorusu üzerine Erdoğan, Bilim Kurulunun çalışmalarının pazartesi günü kabinenin önüne geleceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Kabinede de bunun biz tekrar müzakeresini yapacağız. Mutasyonun hangi illerimizde, ne konumda olduğunu, ne denli istatistiki eğriler, nerelere vardığını orada Sağlık Bakanımız bizlere takdim edecek, sunumunu yapacak. Bu sunumdan sonra da bizler ne gibi tedbirler alabiliriz, özellikle lokantalarla ilgili neler yapmamız gerekir, kafeteryalarla ilgili ne gibi adımlar atarız, bütün bunları otellere varıncaya kadar neler yapmamız gerekiyor, bunların kararını pazartesi günü kabine toplantısında alacak ve ondan sonra da yapacağım açıklamada bunları tüm halkıma inşallah ifade edeceğim."