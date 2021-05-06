Yasaklar ne zaman bitiyor, kalkacak mı? Tam kapanma uzatıldı mı, 17 günlük kapanma ne zaman bitiyor, uzatılacak mı?

Tam kapanma uzatılacak mı, ne zaman bitecek 2021? 17 günlük tam kapanma kararı için son günler. Tam kapanma sürecinin akıbeti merak ediliyor. Kabine toplantısı sonrası 29 Nisan saat 19.00’da başlayan tam kapanmasının ne zaman sona ereceği, uzayıp uzatılmayacağı araştırılıyor. Peki, yasaklar ne zaman bitiyor, tam kapanma uzatıldı mı?

Yasaklar ne zaman bitiyor, tam kapanma uzatıldı mı 2021? Koronavirüs salgını kapsamında alınan tam kapanma süreci hakkındaki araştırmalar arttı. 17 günlük tam kapanma sürecinde sokağa çıkma yasaklandı. Vaka sayılarındaki artış nedeniyle uygulanan tam kapanma, azalan vaka sayıları ardından sorgulanıyor. İşte tam kapanma sürecine yönelik merak edilenler…

YASAKLAR NE ZAMAN BİTİYOR, TAM KAPANMA UZATILDI MI?

Tam kapanma 29 Nisan tarihinde saat 19.00'da başladı, 17 Mayıs saat 05.00’te sona erecek. Tam kapanma sürecinin uzatılacağına dair yapılan resmi bir açıklama yok.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecektir.

MEHMET CEYHAN’DAN YASAK SONRASINA DİKKAT

Prof. Dr Mehmet Ceyhan, tam kapanma sürecindeki son durumu CNN TÜRK ekranlarında Ahmet Hakan'a değerlendirdi. 18 Mayıs ve 18 Haziran tarihlerine dikkat çeken Ceyhan kritik açıklamalarda bulundu

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, CNN TÜRK'te Ahmet Hakan ile Tarafsız Bölge programında flaş açıklamalarda bulundu. Pandeminin son noktasının aşı olduğun dile getiren Ceyhan, “Tedbir ile bu işi idare ettirmek çok yorucu. Biz de bekliyoruz aşılar için. Bütün ülkelerin aşı temininde sıkıntılar çıktı. Almanya istediği miktarda aşı temin edemedi. Herkes hızlandırmak ve bu aşılama sürecini kısa sürede bitirmek istiyor.” ifadesini kullandı.

Metropollerden Anadolu'nun değişik bölgelerine giden insanların dönüşünü göreceğiz. Dönüşte eğer, gidişteki görüntüleri görürsek hoş olmaz.

Metropollerde bir azalma zaten bekliyoruz. Çünkü nüfus azaldı, toplu taşımadaki yoğunluk azaldı. Anadolu'nun çeşitli yerlerinde vaka artışı görebiliriz. Bu kısıtlama öncesi seyahatler yüzünden. 17 Mayıs sonrası bu yüzden önemli. Bunu kontrollü yapmamız gerekiyor.

16-17’sinde insanlar geri dönecek. Bunu mutlaka organize edip düzgün yaşamamız lazım. Birçok yolla organize edilebilir bu örneğin bir şehirden, Gaziantep’ten İstanbul’a 20 otobüs geliyor ise onun yarısı kadar kapasite ile insanların otobüse binmesi izin verilir. İnsanların izinlerini birkaç gün uzatıp o kapasite kadar günlük yolcuyu gönderirsiniz. Kısıtlamanın son günü bizim nasıl yaşayacağımız bu işi belirleyecek.

Eğer biz 29 Nisan'dan önceki yaşantımıza geri dönersek, birkaç hafta sonra bir artış dönemi yeniden yaşayacağımız aşikar. Önlemsiz yaşarsak görülecek. Ne zamana kadar bu dalgalanmayı göreceğiz? Aşılanma yapılana kadar.

Hastanelerde çocuk vaka sayısı çok fazla. Okullar çok ciddi bir kaynak haline geldi. Eğer okulları açacaksak, diğer önlemler devam ederken açacağız. Acil açılması gereken sektörlere öncelik vermemiz gerekiyor. Bulaş riski en yüksek olan yerlerdeki kısıtlamayı en son kaldıracağız. Toplu taşıma ve iş yerleri gibi. Bunlara dikkat edersek, azalma trendini devam ettirebiliriz.