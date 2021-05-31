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Yasaklar ne zaman bitiyor? Hafta içi hafta sonu yasakları ne zaman kalkacak, yasaklar kalktı mı? 1 Haziran sonrası normalleşme takvimi merak ediliyor!

31 Mayıs 2021 Pazartesi - 10:51 | Son Güncelleme : 31 05 2021 - 10:51

Yasaklar ne zaman kalkacak? Yasakların kalkacağı gün sabırsızlıkla bekleniyor. Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağından, restoranlara, okullardan, spor salonlarına, düğünlere kadar birçok alanda uygulanan kısıtlamaların ne zaman kalkacağı sorgulanıyor. 17 Mayıs- 1 Haziran tarihlerini kapsayan kademeli normalleşme süreci yarın sona eriyor. Bugün toplanacak kabineden çıkacak kararlar şimdiden araştırılmaya başlandı. Peki Yasaklar ne zaman bitiyor? Hafta içi hafta sonu yasakları ne zaman kalkacak, yasaklar kalktı mı?


Yasaklar kalktı mı, yasaklar ne zaman kalkacak? 1 Haziran’a kadar uygulanan kademli normalleşme süreci sona ediyor, gözler kabine toplantısına çevrildi. Sokağa çıkma yasağı, mekanların açılacağı tarih, spor aktivitelerinin yapılacağı gün merak ediliyor. Kademeli normalleşme sonrasında normalleşme adımlarının nasıl olacağına yönelik gelişmeler yakından takip ediliyor. Hafta içi hafta sonu yasakları ne zaman kalkacak, yasaklar kalktı mı?

YASAKLAR KALKTI MI, NE ZAMAN BİTİYOR?

17 Mayıs tarihinde başlayan kademeli normalleşme dönemi 1 Haziran tarihinde son bulacak.

Kovid-19 ile mücadele başta olmak üzere yurt içi ve dışındaki gelişmelerle ilgili ülke gündeminin yer alacağı kabine toplantısında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bir sunum yapması öngörülüyor.

Alınan tedbirler, vaka ve vefat sayıları, tedbirlerin uzatılıp uzatılmayacağı, normalleşmenin kapsamı gibi konuların ele alınacağı toplantıda, aşı programı da masaya yatırılacak.

Toplantının ardından 1 Haziran itibarıyla uygulanması planlanan kademeli normalleşme planının da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor.

 

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