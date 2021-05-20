Yasaklar ne zaman bitiyor, 1 Haziran yasaklar kalkıyor mu? İşte normalleşme planı ve takvimi!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu TRT ekranlarında yayınlanan TV programına katıldı ve kendisine sorulan sorulara yanıt verdi. Bakan Soylu, 17 Mayıs tarihinde sona eren tam kapanmanın ardından gündeme gelen normalleşme takvimine ilişkin açıklamada bulunarak, yasakların ne zamana kadar süreceğini aktardı. Peki, Yasaklar ne zaman bitiyor, 1 Haziran yasaklar kalkıyor mu?

İçişleri Bakanlığı Kademeli Normalleşme genelgesiyle normalleşme adımları 17 Mayıs ile birlikte atıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası 1 Haziran tarihine işaret etmiş ve Türkiye'de koronavirüs tedbirlerinin esnetileceğini aktarmıştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu TV’de normalleşme takvimine yönelik açıklamada bulundu. Yasaklar ne zaman bitiyor, 1 Haziran yasaklar kalkıyor mu?

1 HAZİRAN YASAKLAR KALKIYOR MU?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada ''Tedbir doğrudur, tedbirlerimiz olabilir. Aşılamada hızlandırmayı yakaladığımız andan itibaren çok rahat adım atacağımızı ifade edebilirim. Vaka sayısı bu civarda kalırsa cumartesi ve pazar akşamlarında kısıtlama olmasının bize avantaj olacağını düşünüyorum. Burada 1 Haziran'dan itibaren daha rahatlayacağımıza inanıyorum. Şu anda buradan bir ölçü tutturmak, yanıltmak anlamına gelir.” İfadelerini kullandı.

NORMALLEŞME TAKVİMİ NASIL OLACAK?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldığı televizyon programında normalleşme sürecine ilişkin şu ifadelere yer verdi:

"Zor bir dönemden geçiyoruz. Sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. Vaka sayılarını 60 binden 10 bin seviyesine düşürdük. Belki birtakım tedbirlerimiz olabilir. Aşılamada ivmelendirmeyi yakaladığımız andan itibaren çok daha hızlı ilerleyebileceğimizi ifade edebilirim.

1 Haziran'dan itibaren daha rahatlayacağımıza inanıyorum. Buradan bir ölçü tutturmak yanıltmak anlamına gelir. Niyetimiz olduğunca kısıtlamaları ortadan kaldırmaktır. Amacımız ters bir rüzgarla karşı karşıya kalmadan temizlik mesafe ve önlemlere dikkat etmeliyiz.

Toplu taşıma konusu yönetemediğimiz alanlardan bir tanesi. Özellikle büyükşehirlerde. Büyükşehirlerle bir iş birliği yapamıyoruz. Kimsenin önüne top bırakmak istemem ama toplu taşıma işini bu dönemde beceremedik."