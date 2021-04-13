Yasaklar ne zaman başlıyor? Yeni yasak kararları alındı! 2 haftalık kısmı kapanma ne zaman başlayacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Kabine Toplantısı’nda hafta içi belli saatlerde uygulanan sokağa çıkma yasaklarının iftar ve sahur saatleri dikkate alınarak süreleri değiştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada hafta içi sokağa çıkma yasağının saat 19:00’da başlayıp, sabah 05:00’de biteceğini duyurdu. 2 haftalık kısmı kapanma ne zaman başlayacak? Yasaklar ne zaman başlıyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine Toplantısı kararlarını açıkladı, yeni yasaklar geldi. Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nın ardından kameraların karşısına çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. Erdoğan “Ramazan ayının ilk iki haftasında tedbirleri biraz daha sıkılaştırarak kısmi kapanma uygulamasına geçiyoruz” dedi ve tedbirleri sıraladı. 2 haftalık kısmı kapanma ne zaman başlayacak? Yasaklar ne zaman başlıyor?

YASAKLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yeni yasaklar yarın akşam 19.00’da başlayacak.

RAMAZAN KISITLAMALARI

"Ramazan ayının ilk iki haftasında tedbirleri biraz daha sıkılaştırarak kısmi kapanma uygulamasına geçiyoruz."

"Hafta içi sokağa çıkma sınırlamasının saatleri akşam 19.00 ve sabah 05.00 olarak güncellenmiştir."

SEYAHAT KISITLAMASI

"Sokağa çıkma saatlerinde zorunlu haller dışında şehirler arası seyahatlere izin verilmeyecektir.''

UZAKTAN EĞİTİM

"8. ve 12. sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumları dışındaki tüm kademeler uzaktan eğitimle faaliyetlerini sürdürecektir."

TOPLU TAŞIMA KISITLAMASI

"65 yaş üstü ve 18 yaş altının şehir içi toplu taşıma araçlarını kullanma sınırlamasını yeniden getiriyoruz."

KAMUDA ÇALIŞMA SAATLERİ

"Kamuda saat 16.00'da bitecek şekilde dönüşümlü ve esnek mesai yeniden yaygınlaştırılacak."

Kamuda hamileler ve kronik hastalığı olanlar ile 10 yaş altı çocuğu bulunan kadın personel idari izinli sayılacak."