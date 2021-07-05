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Yasaklar kripto paraları vurdu! İşte Bitcoin ve Ethereum'da son durum

Tarihi zirveyi gördükten sonra hızlı bir şekilde gerileyen kripto para birimleri dar bantta yukarı yönlü hareketlerini devam ettiriyor. Enerji tüketimi nedeniyle ülkeler tarafından istenmeseler de Ethereum ve Bitcoin yükselişini zayıf bir şekilde sürdürüyor. İşte kripto para piyasasında son durum....

Yasaklar kripto paraları vurdu! İşte Bitcoin ve Ethereum'da son durum Kripto para piyasasında sakinlik hakim. Daha önce gördükleri tarihi zirvelerden çok uzakta olan kripto para birimleri spekülasyonların etkisiyle de artış gösteremiyor.
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