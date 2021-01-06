Yasaklar kalkıyor mu? Bilim Kurulu üyesinden flaş açıklama

Pandemi boyunca en çok merak edilen soru "Koronavirüs ne zaman bitecek?" sorusu oldu. Covid-19 pandemisinin ortadan kalkmasında aşının rolünü vurgulayan Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz, "Eğer aşılama olmazsa virüs yayılımı devam edecektir. Doğada virüs yayılımının devam etmesi demek, virüsün mutasyon riskinin de devam etmesi demektir. Şu ana kadarki virüste görülen mutasyonlar virüsün hastalık yapma özelliğini değiştirmemiştir. Sadece geçtiğimiz ay İngiltere ve Güney Afrika'da ortaya çıkan mutasyonlar virüsün bulaşma hızını artırmıştır." dedi.
TIPKI ÇİÇEK HASTALIĞI GİBİ KORONAVİRÜSÜN BİTMESİ İÇİN...
"Hızlı mutasyon özelliği gösterebilen bu virüs dünyadan elini çekmediği sürece bu virüsle yaşamak zorundayız." diyen Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz, "Bu virüsün ortadan kaldırılması için belirli metotlar var. Bunlardan bir tanesi de eradikasyon için dünya nüfusunun %70'inin aşılanmış olması veya bağışık olmasıdır. Çiçek hastalığına sebep olan çiçek virüsünün ortadan yok olması için dünya nüfusunun en az %70'inin aşı olması ve bağışıklık kazanması gerekti"
EĞER AŞILAMA OLMAZSA KORKULAN OLABİLİR
Son günlerdeki yeni virüs olarak adlandırılan mutasyon ile ilgili açıklamalarda bulunan ve Covid-19 pandemisinin tamamen bitmesinde aşının önemine değinen Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz, "Bu virüs bu tip mutasyonları yapabilecek güce sahip. Eğer aşılama yapılmazsa aşıyla koronavirüs kontrol altına alınamazsa ve yayılırsa ilerisi için korkulacak derecede mutasyonlar söz konusu olabilir. Fakat şöyle bir durum da var; 2003 yılındaki birinci sars enfeksiyonu/epidemisi bu virüslerin mutasyon geçirerek hastalık yapma özelliğini kaybetmesine de neden olduğunu göstermiştir. Bugün itibariyle virüsün nasıl bir mutasyon geçirebileceğine dair kimse net bir şey söyleyemez. Birçok ülkenin aşı çalışması devam ediyor. Umudumuz aşı uygulamalarının başarılı bir şekilde yapılması ve virüsün kontrol altına alınması… Virüs kontrol altına alınırsa mutasyon riski ortadan kalkmış olur. Bu sonuçlardan sonra normal hayatımıza dönebiliriz. Yoksa maske, mesafe, hijyen, aşılama, sadece bizim ülkemiz ve komşu ülkelerin aşılanması bu hastalıkla mücadelede yeterli değil. Dünya genelinde aşı uygulamalarının yapılması gerekir" dedi. Sabah