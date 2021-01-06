Yasaklar kalkıyor mu? Bilim Kurulu üyesinden flaş açıklama

Mutasyon ile ilgili açıklamalarda bulunan Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz, kısıtlamaların ne zaman biteceğine dair önemli ipuçları da paylaştı. Pandeminin bitmesi için aşı uygulamalarının dünya genelinde yapılmasının gerekliliğini vurgulayan Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz, mutasyon ile ilgili yanlış bilinen bir gerçeği de açıkladı.

Pandemi boyunca en çok merak edilen soru "Koronavirüs ne zaman bitecek?" sorusu oldu. Covid-19 pandemisinin ortadan kalkmasında aşının rolünü vurgulayan Prof. Dr. Mustafa Has öksüz, "Eğer aşılama olmazsa virüs yayılımı devam edecektir. Doğada virüs yayılımının devam etmesi demek, virüsün mutasyon riskinin de devam etmesi demektir. Şu ana kadarki virüste görülen mutasyonlar virüsün hastalık yapma özelliğini değiştirmemiştir. Sadece geçtiğimiz ay İngiltere ve Güney Afrika 'da ortaya çıkan mutasyonlar virüsün bulaşma hızını artırmıştır." dedi.

TIPKI ÇİÇEK HASTALIĞI GİBİ KORONAVİRÜSÜN BİTMESİ İÇİN...

"Hızlı mutasyon özelliği gösterebilen bu virüs dünyadan elini çekmediği sürece bu virüsle yaşamak zorundayız." diyen Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz, "Bu virüsün ortadan kaldırılması için belirli metotlar var. Bunlardan bir tanesi de eradikasyon için dünya nüfusunun %70'inin aşılanmış olması veya bağışık olmasıdır. Çiçek hastalığına sebep olan çiçek virüsünün ortadan yok olması için dünya nüfusunun en az %70'inin aşı olması ve bağışıklık kazanması gerekti"

EĞER AŞILAMA OLMAZSA KORKULAN OLABİLİR