Yasaklar kalkıyor! Bakan Koca duyurdu!

Yasaklarla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş açıklama. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bayram dolayısıyla paylaştığı mesajında "Sonunda kısıtlamaların kademeli olarak kalkacağı günlere ulaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bayram dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı.

Bakan Koca, sokağa çıkma yasaklarıyla ilgili, "Sevdiklerimizle candan ama mesafeli, el öpmeden idrak edeceğimiz üçüncü bayram. Büyük bölümünü evlerimizde geçirdiğimiz bir ayın sonunda kısıtlamaların kademeli olarak kalkacağı günlere ulaşıyoruz. Doyasıya kucaklaşacağımız bayramların hasretiyle Bayramınızı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.