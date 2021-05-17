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Yasaklar kalkacak mı? Plan belli oldu, haziran, temmuz, ağustos...
Yaz aylarıyla ilgili Türkiye'nin planı belli oldu. Haziran, temmuz ve ağustosta yasaklar kalkacak mı? Detaylar ortaya çıktı. 17 günlük tam kapanmanın ardından İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ile Türkiye 1 Haziran'a kadar kontrollü normalleşmeye geçti. Saat 05.00 ile 21.00 arası sokağa çıkma yasakları geri geldi. Ayrıca hafta sonu da tam kapanma uygulanmaya devam edecek. Uzmanlar kontrollü normalleşmenin vaka sayılarını birden artmaması için önemli olduğunu ifade ederek 1 Haziran sonrası ve yaz aylarını kapsayacak şekilde normalleşmenin başlayacağını öngördüklerini ifade etti.
Geçen temmuz ve mart aylarına vakaların gerilemesi üzerine hızla normalleşmeye geçilmesinin, salgın dalgasının güçlenerek geri dönmesi anlamına geldiği belirtildi. Tam kapanmadan kısmi normalleşmeye geçişte 7 ve 15 günlük periyotlarla salgını tetikleyen unsurların takip edilebileceği ve analiz yapılabileceği belirtiliyor.