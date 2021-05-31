Yasaklar kalkacak mı? Kabine Toplantısı sonrası yasaklar ne zaman kalkacak, 1 Haziran’da bütün yasaklar kalkacak mı? Normalleşme kararları!

1 Haziran’da yasaklar kalkacak mı, yasaklar ne zaman kalkacak? 17 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında kademeli normalleşme süreci sona eriyor. 31 Mayıs bugün yapılacak kritik Kabine Toplantısı sonrası, 1 Haziran sonrasını kapsayacak kararlar alınacak. Kabine Toplantısında açıklanacak kararların ardından, İçişleri Bakanlığı genelgesi ile detaylar belli olacak. Yasaklar kalktı mı, sorusu böylece yanıt bulacak.

1 Haziran sonrası normalleşme takvimi merak ediliyor. 1 Haziran yasakları, okullar, kafeler, düğünler, spor salonları ile ilgili alınacak kararlar sabırsızlıkla bekleniyor. Bugün yapılacak Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, alınan kararları kamuoyu ile paylaşacak ve yeni normalleşme takvimi belli olacak. Peki, yasaklar ne zaman bitecek? 1 Haziran’da yasaklar kalkacak mı?

YASAKLAR NE ZAMAN KALKACAK?

İçişleri Bakanlığı, korona virus ile mücadele kapsamında "Tam Kapanma" sonrasında alınacak tedbirlerle ilgili, 81 İl Valiliğine gönderdiği "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" konulu genelgeye göre, sokağa çıkma kısıtlamaları hafta içi 21.00-05.00, hafta sonu Cuma günleri saat 21.00'den başlayıp Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayıp Pazartesi saat 05.00'te tamamlanacak şekilde uygulanıyordu. Bugün yapılacak Kabine Toplantısıyla sokağa çıkma yasağı ve diğer kısıtlamaların kalkıp kalkmayacağı sorguluyor.

Son yapılan Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan değerlendirmelerde bulunmuştu. Kabine Toplantısı'nda 1 Haziran'dan itibaren başlayacak kademeli normalleşmenin 2. etabının ele alındığını belirten Erdoğan, "Önümüzdeki günlerdeki gelişmelere göre milletimizle paylaşacağız. Vaka sayılarını daha da aşağıya çekmek için milletimizin kademeli normalleşme döneminin kurallarına uymasını istiyoruz. Riskli grupların tamamının aşılanması için çalışıyoruz. Belirlenen tedbirler insanlarımıza eziyet olsun diye değil bu sancılı dönemi geride bırakmak için milletimizin önüne konmaktadır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD merkezli şirketlerin üst düzey yöneticilerinin iştirakiyle çevrimiçi gerçekleşen toplantıda yaptığı konuşmada ise Kovid-19'la mücadeleye ilişkin, "Haziran ayında yoğun bir aşılama kampanyası yürüterek, ülkemiz genelinde normalleşmeyi temin etmeyi hedefliyoruz." dedi.

Sözlerine devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Salgına karşı en etkili yöntem olan aşı konusunda 29 milyon doza yaklaştık. Özellikle haziran ayında yoğun bir aşılama kampanyası yürüterek ülkemiz genelinde normalleşmeyi temin etmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

BAKAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TRT Haber canlı yayınına katıldı. 1 Haziran sonrası normalleşme nasıl olacak sorusuna Soylu şöyle yanıt verdi;

Zor bir dönemden geçiyoruz. Sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. Vaka sayılarını 60 binden 10 bin seviyesine düşürdük. Belki birtakım tedbirlerimiz olabilir. Aşılamada ivmelendirmeyi yakaladığımız andan itibaren çok daha hızlı ilerleyebileceğimizi ifade edebilirim.

Haziran'dan itibaren daha rahatlayacağımıza inanıyorum. Buradan bir ölçü tutturmak yanıltmak anlamına gelir. Niyetimiz olduğunca kısıtlamaları ortadan kaldırmaktır. Amacımız ters bir rüzgarla karşı karşıya kalmadan temizlik mesafe ve önlemlere dikkat etmeliyiz.