Yasaklar geri gelir mi? Gözler kabine toplantısına çevrildi! 25 Ekim kabine toplantısı saat kaçta?

Kabine toplantısı ne zaman yapılacak, yeni yasaklar gelecek mi? Koronavirüsle mücadele devam ederken, son dönemde vaka sayılarında artış yaşanıyor. Vakalarda yaşanan artışlar yeni yasakların ve kısıtlamaların olup olmayacağının merak edilesine neden oluyor.

Yasaklar geri gelir mi, 25 Ekim kabine toplantısı saat kaçta? Koronavirüsle mücadele sürecinde yasakların yeniden gelip gelmeyeceği her kabine toplantısı öncesi sorgulanıyor. Normalleşmeyle birlikte uygulanan tüm yasaklar kaldırıldı ancak vaka sayılarında son günlerde artış yaşanınca kabine toplantısında bu konunun gündeme alınıp alınmayacağı merak ediliyor.

YENİ YASAKLAR GELECEK Mİ?

Artan vaka sayıları ve aşılamadaki son durum konuşulacak ancak yeni yasak kararının alıp alınmayacağı net değil. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan kameraların karşısına geçerek, Kabinede alınan kararları kamuoyu ile paylaşacak.

BİLİM KURULU ÜYESİNDE "KISITLAMA" AÇIKLAMASI

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı, Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, vaka sayılarındaki artışa bağlı kısıtlamaların gündeme gelip gelmeyeceğine ilişkin, "Kısıtlama yapmanın zamanı değil. Elimizde çok güçlü bir silah, aşımız var. Böyle bir düşünce ya da böyle bir konuşmayı şu an değerlendirmenin çok anlamı yok diye düşünüyorum.

Şu an bu konuda tasalanmak yerine aslında toplumun mevcut kurallara dikkat etmesi, kapalı alanlarda maske takması, mesafeye dikkat etmesi, hastalık durumu şüpheli olanların sağlık kuruluşuna başvurması gerekir. Aşısı eksik olanlar ya da hiç aşı olmamış olanlar aşılarını yaptırırsa bu konuları hiç konuşmamıza gerek olmayacağı kanısındayım" diye konuştu.

Prof. Dr. İlhan, üniversitelerde aşı birimleri kurulduğunu belirterek, "Biz Gazi Üniversitesi olarak, üniversitemize gelen öğrencilerimiz için, memleketinde aşı olamamış insanlar için rektörlük kampüsü girişine sayın rektörümüzün destekleri ile bir aşı merkezi açtık.

Bu çok önemli bir şey; gençlerimiz, personelimiz hatta diğer vatandaşlarımız gelip burada aşılarını tamamlayabiliyorlar. Bunlar çok güzel, örnek olması gereken uygulamalar bence. Hastalığın kimi nasıl etkileyeceği konusunda şu an yüzde 100 bilgi söz konusu değil. Çok genç çok sağlıklı biri de koronavirüsten etkilenip hayatını kaybedebiliyor.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün saat 15.00’te toplanacak.