Yasaklar geri dönüyor! Sahte PCR testine dikkat

Koronavirüs aşısı olmayanlar hafta başı itibarıyla konser, sinema, tiyatro gibi toplu etkinliklere katılmak, şehirlerarası uçak, tren, otobüs yolculuğu yapabilmek için ‘negatif sonuçlu PCR testi’ göstermek zorunda. Uygulamanın aşı sürecini hızlandıracağı düşünülürken, sahte test uygulamaları gündeme geldi. Peki sahte PCR testi mümkün mü? Türkiye’de yaklaşık 15 milyon aşısız olduğuna dikkati çeken uzmanlar, haftada 2 kez PCR testi sunmanın bazı kişilere zor geleceğini ve bu nedenle sahte yöntemlere başvurabileceklerini söyledi. Sahte ile gerçek testi ayırt etmenin zor olacağını ifade eden sağlıkçılar, ciddi yaptırım uygulanması konusunda çağrıda bulundu.

Çapa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, gözüyle görmediğini ancak benzer duyumlar aldığını doğruluyor ve “1.5 yıldır merdiven altı tabir edilen bazı yerlerde, sahte PCR raporları verildiğini duyuyoruz. Parasını veriyorsun, istediğin sonucu alıyorsun. Pazartesi’den itibaren başlayacak uygulama bu dolandırıcıların ekmeğine yağ sürebilir, çoğalabilirler. O nedenle bu işin bazı kriterleri olmalı. Bakanlığımızca akredite yerler belirlenebilir; ‘Devlet kurumları ile belirtilen yerler dışında alınan PCR testleri kabul edilmiyor’ denilebilir” önerisinde bulunuyor.

AŞISIZ ÖĞRENCİMİZ YOK

Peki, zorunlu PCR uygulaması aşıya olan ilgiyi attırır mı? Prof. Dr. Tükek, “Türkiye’de yaklaşık 15 milyon aşısız var. Haftada 2 kez PCR testi yaptırmanın zorluğunu görenlerden bazıları aşı olacaktır. Bunlar aslında ikna edilebilecek düzeyde olduklarımız. Aralarında katı olanlar da var. Onlar direnç göstereceklerdir” diyor. Aşısız öğrencilere PCR testi yapılması zorunluluğunun kendilerine de tebliğ edildiğini belirten Prof. Dr. Tükek memleketlerinde olan yabancı uyruklu öğrenciler dışında aşısız kimsenin kalmadığını belirterek “Yine de varsa muhakkak PCR testi yapacağız. Anlamadığım aşının varyantlara karşı koruyuculuğu %90. Bu az bir rakam değil. Neden çekiniyoruz ki?” diye soruyor.

CİDDİ YAPTIRIM UYGULANSIN

Kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Bengi Başer de duyumları doğruluyor, “Hiç test yapmadan negatif sonuç yazan yerler oluyormuş. Kalpazanlık yapıyorlar, sahte kimlik yapıyorlar. Bunu mu yapamayacaklar? Bu nedenle en başından beri aşı zorunlu olsun diyoruz ya. Böyle sahtecilikleri engellemek, okullarımız da yüz yüze eğitimi devam ettirmek, sosyal yaşantımızı sürdürmek için aşı olmazsa olmaz. Sahteciliği önlemek adına ciddi yaptırımlar uygulanmalı. Rapor sadece Sağlık Bakanlığı’nın onayladığı, özel mühürlü yerlerden alınabilmeli. ABD ’de mesela okul bahçelerinde mobil laboratuvarlar var. Orada test yaptırmadan okul bahçesine adım atamıyorsunuz. Bu da örnek olabilir” önerisinde bulunuyor.

HANGİSİ SAHTE BİZ BİLEMEYİZ

Sinema Yatırımcıları Derneği Genel Sekreteri Fevzi Genç, PCR testi uygulamasının yanında olduklarını ancak sektör olarak bazı kaygıları olduğunu belirterek, “Kapıda duran arkadaşlarımızın kendilerine uzatılan belgenin sahte olup olmadığını tespit edebilmek gibi bir durumu yok maalesef. Anladı, okudu ama bir detayı gözden kaçırdı diyelim. Bunun için suçlanacak mıyız? Sonuçta sinema cıyız. Bilemeyiz ki... Bize ne yapmamız gerektiği konusunda henüz bir açıklama gelmedi. Bilgimiz kamuya açıklanan genelge kadar. Belki bu testler HES uygulamasına eklenirse biz de rahatlarız” diyor.

NEDEN BİZ

Genç, şöyle devam ediyor: “Salon doluluklarımız çok düşük. Bazılarımız zarar pahasına açık tutuyor. Eylül de açmak isteyenler vardı, PCR zorunluluğu gelince vazgeçtiler, açık olanlardan bazıları da kapatma kararı aldı. Çünkü böyle bir kontrol için kapı girişinde 2 kişi daha istihdam etmek gerektirir. Bunlar bizim için zorlayıcı. Ayrıca neden sadece konser, tiyatro, sinema salonları gibi kamuya açık yerler? Neden AVM, bar, kafeler uygulamaya tabii değil? Bizler Kültür Bakanlığımızla iletişime geçtik, sayın bakanımızla konuyu konuştuk, endişeleri dile getirdik. Zorunlu PCR için 18 yaş kuralı konmasını rica ettik, ki seyircilerimizin çoğunluğu 18 yaş altı. Hep beraber yaşayıp, göreceğiz.”

PCR TESTİ HES KODUNA BAĞLANABİLİR

DOT Tiyatrosu’nun kurucularından Özlem Daltaban, konser, tiyatro, sinema gibi kalabalık yerlere girerken yapılacak PCR testi uygulamasını gayet yerinde bulduğunu söyleyerek, “Doğru bir yaklaşım. Hem seyircinin hem oyuncunun hem teknik ekibimizin hem de yönetimimizin sağlığı açısından, kapalı mekândaki herkes denetlenmeli. Biz de birlikte çalıştığımız ekip ve oyuncularımızdan bu konuda hassasiyet rica ettik. Hatta bundan sonra misafir olarak ağırlayacağımız gruplardan da bu testleri yaparak gelmelerini istedik. Herkesin kendini güvende hissetmesi önemli” diyor.

KENDİNİ KANDIRMAK

Peki ya sahte PCR konusu? Daltaban, “Aklıma bile gelmemişti. Olmayacağını ümit ederim. Kendini kandırmaktan başka bir şey değil bu! Bize sunulan belgenin sahte olup olmadığını biz anlayamayız. Saçma bir durum. Gerçi biz aşılı olsak da kurallara göre hareket edeceğiz. Tiyatromuz Kemerburgaz Kent Ormanı içerisinde. Yani açık alanda. Oturma düzenimizi de mesafeli düzene göre ayarladık. Hijyen konusunda da tamamız. Yine de elde kâğıt ile tiyatroya gelmektense belki HES koduna bağlı bir PCR tanımlaması yapılabilir. Bu da işimizi kolaylaştırır.”

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