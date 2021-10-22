Yasaklar başladı! Giriş-çıkışlar kısıtlandı!

Aydın’ın Germencik ilçesinin Karaağaçlı Mahallesi’nde bir hayvanda şap hastalığına rastlandı. Şap hastalığının görülmesi üzerine mahalle ile birlikte 10 kilometrelik alan karantina altına alındı.
Germencik’te Abdurrahmanlar, Alangüllü, Camikebir, Dağkaraağaç, Dereköy, Gümüşyeni, Hıdırbeyli, İstasyon, Kızılcagedik, Kızılcapınar, Mesudiye, Moralı, Mursallı, Neşetiye, Park, Ortaklar, Reisköy, Tekin, Turanlar, Üzümler, Yedieylül, Yenimahalle, Koçarlı’nın Bıyıklı, Güdüşlü, Kasaplı, Şenköy, Tekeli, Yağhanlı, Yeniköy, İncirliova’nın Akçeşme ve Sınırteke, Söke’nin Argavlı Mahallesi karantina altına alındı. Karantina nedeniyle söz konusu bu mahallelerde hayvan giriş ve çıkışı durduruldu.
“HAYVAN HAREKETLİLİĞİNİ KISITLIYORUZ”
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Aydın Tarım ve Orman İl Müdürü Ahmet Ökdem, “İl Müdürlüğü olarak kentimizdeki tüm hayvanlarımızı aşılıyoruz. Aşılanmayan bir hayvan bırakmıyoruz. Yaşanan şap hastalığı bizden kaynaklı olan bir şey değil. Dışarıdan gelen bir hayvandan olduğunu tespit ettik. O nedenle 4 ilçede toplam 33 mahalleyi karantina altına aldık. Bu mahallelerimizde geçici olarak hayvan hareketliliğini kısıtlıyoruz. Karantinada sürecinde hayvanlarımızı aşılayarak gereken tüm çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz.” dedi.