Yasak ne zaman başlıyor, bugün yasak var mı? 17 günlük yasak saatleri…

Kabine toplantısı sonrası alınan kararla Türkiye’de tam kapanma uygulanacak. İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen istisna tutulan kuruluşlar hariç, tüm iş yerleri faaliyetlerine ara verecek. Tüm yurtta tam kapanma başlıyor. Kısıtlamalara yönelik aramalar artarken bugün yasak var mı, yasak ne zaman başlıyor soruları arttı.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan tam kapanma uygulaması başlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada “Vaka ve vefat sayıları yükseldiğinde kısıtlama tedbirleri kaçınılmaz hale gelmektedir. Ramazan Bayramı'nın ardından hayatımızı kolaylaştırabilmek için rakamların bugünün çok daha altına düşürmek şarttır. Vaka sayılarımızı süratle 5 binin altına indirmeliyiz.” Diyerek Türkiye’nin 17 günlük tam kapanmaya gideceğini duyurdu. Peki, Yasak ne zaman başlıyor, bugün yasak var mı? Yasak saatleri…

BUGÜN YASAK VAR MI?

Tam kapanma 29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00'da başlayacak.

"29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayıp, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz. İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen istisna tutulan kuruluşlar hariç, tüm iş yerleri faaliyetlerine ara verecektir. Şehirler arası seyahatlerin tamamı izne tabi olacak ve şehirler arası toplu taşıma araçları yüzde 50 kapasiteyle çalışabilecek. Konaklama tesislerindeki rezervasyonlar, sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamaları için istisna teşkil etmeyecektir. Anaokulu, kreş, 8'inci ve 12'nci sınıflar dahil, tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek, tüm sınavlar ertelenecektir. Sürecin hedeflediğimiz sonuçları verebilmesi için kurallar en sıkı şekilde uygulanacak, tedbirlerin istismarına izin verilmeyecektir."

"ZİNCİR MARKETLER PAZAR GÜNLERİ KAPALI"

29 Nisan 2021 yani Perşembe akamı saat 19.00'dan başlayın 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar tam kapanmaya geçiyoruz. Bu tarihlerde kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. Üretim imalat, gıda, temizlik, sağlık gibi alanlarda istisna alanlarda tüm işyerleri faaliyetlere ara verilecek. Yeme içme sektöründe paket servisi verilecektir. Zincir marketler pazar günleri kapalı olacak, diğer günlerde belirlenen saatlerde hizmeti sürdürecek.

"ŞEHİRLERARASI SEYAHATLER İZNE TABİ OLACAK"

Şehirler arası seyahatlerin tamamı izne tabi olacak ve şehirler arası toplu taşıma araçları yüzde 50 kapasiteyle çalışabilecek. Konaklama tesislerindeki rezervasyonlar, sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamaları için istisna teşkil etmeyecektir. Kamu kurumundaki personel uzaktan veya dönüşümlü çalışmaya yönlendirecektir.

"YÜZ YÜZE EĞİTİME ARA VERİLECEK"

Ana okulu, kreş, 8. ve 12. sınıflar dahil tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek tüm sınavlar ertelenecek. Tarım sektörlerinde ç alışanların faaliyetlerini gereken düzenlemeler ayrıca yapılacaktır.