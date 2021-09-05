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Yasak kararları peş peşe geliyor! Yeni dönem yarın başlıyor... Konser, sinema, tiyatro, toplu ulaşım, şehirlerarası yolculuk...
Yasak kararları yarından itibaren uygulanmaya başlıyor. 6 Eylül Pazartesi günü okullarda yüz yüze eğtimin başlaması ile birlikte birçok yasak da hayata geçiriliyor. Herkes yasakların kapsamını merak ediyor. Hangi alanlar yasak kapsamına giriyor? Aşı ya da PCR testi zorunluluğu bulunuyor mu? Yasaklar yabancı turistler için de geçerli olacak mı?