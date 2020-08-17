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Yasak kararları peş peşe geliyor! İşte yeni tedbirler ve kısıtlamalar...
Corona virüs tedbirleri kapsamında çok sayıda kentte yeni kararlar alındı. 65 yaş ve üzerine kısıtlama haberleri de gelmeye devam ediyor. Bugün Bursa, Kütahya ve Artvin başta olmak üzere birçok ilde yeni tedbir kararları açıklandı. İşte tüm detaylar...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün sosyal medya hesabından Türkiye’nin günlük corona virüsü tablosunu açıkladı. Güncel verilere göre 65 bin 956 testin daha yapılmasıyla toplam test sayısı 5 milyon 725 bin 242’ye ulaştı.