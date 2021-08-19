Yasak kararı! Valilik duyurdu, 15 gün boyunca...

Son dakika yasak kararı! 15 gün boyunca yapılamayacak. Valilikten açıklama geldi. Mardin Valiliği, koronavirüs salgını ve kaos ortamı oluşturmak için farklı görüşteki grupların karşı karşıya getirilerek kargaşa ortamı yaratılmasının önüne geçilmesi ve kamu düzeninin korunması amacıyla cuma gününden başlamak üzere toplantı ve gösteri yürüyüşü gibi etkinliklerin 15 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

Mardin Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, ülke genelinde kaos ortamı oluşturularak karşıt görüşlü grupların karşı karşıya getirilerek kargaşa ortamı oluşturulmaya çalışıldığının değerlendirildiği belirtildi. Bu nedenle kamu sağlığı ve kamu düzeninin korunması amacıyla cuma gününden itibaren 15 gün süreyle toplantı ve gösteri yürüyüşü gibi etkinliklerin yasaklandığı belirtilen açıklamada şöyle denildi:

"Ülkemiz genelinde çeşitli tarihlerde bazı illerimizde meydana gelen geniş çaplı orman yangınları ile müessif bazı yaralama ve cinayet olayları gerekçe gösterilerek, ülke genelinde kaos ortamı oluşturma hedefli provokatif sosyal medya paylaşımları ve açıklamalar yapıldı. Bu paylaşım ve açıklamalarla özellikle karşıt görüşlü grupların bir araya getirilerek kargaşa ortamı oluşturulmaya çalışıldığı değerlendirilmektedir.