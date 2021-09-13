13 Eylül 2021 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.444 0.34 EURO 9,9770 -0.35
USD 8,4420 -0.16 ALTIN 486,280 0.03
CANLI BORSA
TÜMÜ

Yasak kararı! Komşuda korona alarmı, artık zorunlu

AA |  13 Eylül 2021 Pazartesi - 16:04 | Son Güncelleme : 13 09 2021 - 16:04

Yunanistan'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 13 Eylül itibarıyla yeni tedbirler uygulanmaya başlanacağı bildirildi.


Resmi gazetede yayımlanan yeni tedbirler çerçevesinde henüz aşı  olmamış ve son altı ayda Kovid-19 geçirmemiş özel sektör ve kamu sektörü  çalışanları için haftada bir kez Kovid-19 testi yapma zorunluluğu getirildi.
 
Öğretmenler, turizm ve yeme-içme sektörü çalışanları ile televizyon,  sinema, tiyatro, müzik ve dans gösterisi yapımlarında görevli personel için test  zorunluluğunun haftada iki kez olduğu kaydedildi.
 
Özel kliniklerde yapılacak testler için 10 avro sabit ücret  belirlenirken, bu ödemeyi çalışanların kendilerinin yapacağına da dikkat çekildi.
 
Seyahatlerde yeni uygulama
 
Uçak, tren, otobüs veya gemi ile seyahat etmek, sinema, tiyatro gibi  kapalı mekanlardaki etkinliklere katılmak isteyen 12 yaş üstü aşısız  vatandaşlardan da son 48 saat içinde yapılmış Kovid-19 testi veya kişinin son  altı ayda Kovid-19 geçirdiğine dair belge isteneceği duyuruldu.
 
Ücretsiz test imkanından ise sadece Kovid-19 aşısı olmuş vatandaşlar  ve semptom gösteren hastaların yararlanabileceği ifade edildi.
 
2021-2022 eğitim yılı bugün başlarken, ilk ve orta dereceli okullarda  eğitim gören öğrencilerin, haftada iki kez evde kendi kendilerine yapmak zorunda  oldukları testlerin ise eczanelerden ücretsiz olarak temin edilebileceği  belirtildi.
 
Kapalı mekanlarda yeni kısıtlamalar
 
Yeni düzenlemeyle birlikte lokanta, kafe, bar, eğlence merkezi gibi  kapalı mekanlardan hizmet almak isteyecek müşteriler ve stadyumlarda bulunacak  sporseverlerden de aşı belgesi veya son altı ay içerisinde Kovid-19 geçirmiş  olduklarına dair belge isteneceği bildirilen yeni uygulamalar arasında yer aldı.
 
Delta ve Mu varyantlarına da rastlandı
 
 Yunanistan'da, salgın süresince, Kovid-19 nedeniyle toplam 14 bin 169  kişi hayatını kaybetti.
 
Günlük vaka sayısının iki binler civarında seyrettiği ülkede  Kovid-19'un Delta ve Mu varyantlarına da rastlandı.
 
  
 
 
 
 

ETİKETLER

yasak korona PCR test yunanistan
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.