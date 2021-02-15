Flaş yasak kararı! Bugünden itibaren kaldırılıyor

Yüz binlerce vatandaşa güzel haber. Yasaklar bugün itibarı ile kaldırılıyor. Koronavirüs salgınında aşılama çalışmalarının başlaması ile birlikte yasak sürecinin sona erdirilmesine karar verildi. Sağlık çalışanlarının ardından 65 yaş üstü vatandaşlar için aşılama sürecine geçildi. Aşılama takviminin başlamasıyla birlikte 65 yaş üstü vatandaşlara uygulanan toplu ulaşım kısıtlamasının kaldırılmasına karar verildi. Bugün itibarı ile Bursa'da toplu ulaşım kısıtlaması kaldırıldı. 65 yaş üzeri vatandaşlar da toplu ulaşımdan kısıtlama olmaksızın faydalanabilecekler.

Koronavirüs salgını ile birlikte pek çok alanda önlem alınarak salgının yayılma hızı düşürülmeye çalışıldı. Birçok sektör uzaktan çalışma sistemine geçerken, okullarda eğitim çevirim için olarak sürdürüldü. Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları, restoran ve kafelerin çalışma şekillerinin değişme gibi tedbirler salgın sürecinin olumlu yönde ilerlemesine katkı sağladı.

Salgından en etkilenenler ise 65 yaş üzeri vatandaşlar oldu. Koronavirüste hastalık sürecinin daha ağır geçtiği bu yaş grubundaki bireyleri korumak amacı ile alınan sokağa çıkma kısıtlaması, toplu ulaşım kullanımının kısıtlaması gibi tedbirler aşı uygulaması ile birlikte esnetilmeye başladı. Bugünden itibaren Bursa ’da 65 yaş üzeri vatandaşlara uygulanan toplu ulaşım kısıtlaması kaldırılıyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ulaşım şirketi Burulaş'ın Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 01.12.2020 tarihinden bu yana 65 yaş üstü vatandaşlar için uyguladığı toplu ulaşım kısıtlaması, aşı takviminin başlaması nedeniyle 15 Şubat 2021 tarihinden itibaren kaldırılıyor. Hatırlanacağı üzere gerek 65 yaş üstü vatandaşlar gerekse de engelli vatandaşların süreçten olumsuz etkilenmemesi için her türlü desteği sağlayan Burulaş, söz konusu vatandaşlara getirdiği vize muafiyetini 31 Marta kadar uzatmıştı.

Toplamda 74 bin engelli ve engelli refakatçisi ile 210 bin 65 yaş üstü vatandaşın vizelerini ücretsiz olarak 31 Marta kadar yenileyen Burulaş, şimdi de toplu taşıma kısıtlaması bulunan 65 yaş üstü vatandaşların aşıya kolay erişimi ve hastanelere ulaşımının sağlanması için kısıtlamayı kaldırıyor. Aşılama takvimi başlayan 65 yaş üstü vatandaşların abonman kartları 15 Şubat 2021 Pazartesi gününden itibaren kullanıma açılacak.