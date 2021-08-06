06 Ağustos 2021 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.428 -0.25 EURO 10,1550 0.48
USD 8,6040 0.99 ALTIN 497,390 0.65
CANLI BORSA
TÜMÜ

Yasak kararı! Bugün başladı

AA |  06 Ağustos 2021 Cuma - 14:16 | Son Güncelleme : 06 08 2021 - 14:25

Orman yangınlarıyla ilgili son dakika gelişmesi! Kayseri Valiliği, kentte yangınların önüne geçmek için hava fişek kullanımının yasaklandığını duyurdu.


Valiliğin internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde her türlü havai fişek kullanımının ikinci bir karar alınıncaya kadar sınırlandırıldığı belirtildi.
 
Açıklamada, önlemlere aykırı hareket edenler hakkında Kabahatler Kanunu uyarınca işlem başlatılacağı kaydedildi. 
 
ANKARA’DA DA YASAKLANMIŞTI 
 
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Yangınlarla mücadelede itfaiye personelimiz ve halkımız can pahasına mücadele ederken üzerimize düşeni yapmalıyız. Ankara’da havai fişek kullanımı ve belediyemize ait mesire alanlarında mangal ve ateş yakılmasına ara veriyoruz. Tedbirlere hep birlikte uyarak bugünleri aşacağız” dedi. 

ETİKETLER

kayseri orman yangını yangın
©Copyright 2014 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.