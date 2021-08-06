Yasak kararı! Bugün başladı

Orman yangınlarıyla ilgili son dakika gelişmesi! Kayseri Valiliği, kentte yangınların önüne geçmek için hava fişek kullanımının yasaklandığını duyurdu.

Valiliğin internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde her türlü havai fişek kullanımının ikinci bir karar alınıncaya kadar sınırlandırıldığı belirtildi.

Açıklamada, önlemlere aykırı hareket edenler hakkında Kabahatler Kanunu uyarınca işlem başlatılacağı kaydedildi.