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Yasak kararı! Açıklama geldi, bugün başlıyor

03 Ağustos 2021 Salı - 10:55 | Son Güncelleme : 03 08 2021 - 10:55

Yeni yasak kararları açıklandı. Bugünden itibaren geçerli olacak. Ülkemizde peş peşe görülen yangınların ardından harekete geçildi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'daki mesire alanları ve havai fişek kullanımıyla ilgili alınan yeni kararı Twitter'dan paylaştı.


Yeni yasak kararı açıklandı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, mesire alanları ve havai fişek kullanımıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Yangınlarla mücadelede itfaiye personelimiz ve halkımız can pahasına mücadele ederken üzerimize düşeni yapmalıyız. Ankara’da havai fişek kullanımı ve belediyemize ait mesire alanlarında mangal ve ateş yakılmasına ara veriyoruz. Tedbirlere hep birlikte uyarak bugünleri aşacağız" dedi.

 

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