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Yasak kararı! 81 ile genelge gönderildi, yeni düzenleme

Yasak kararı! 81 ile genelge gönderildi, yeni düzenleme Yeni yasak kararı! Kapsam genişletildi. Tüm Türkiye'de geçerli. 81 ile genelge gönderilerek duyuruldu.
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