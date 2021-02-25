25 Şubat 2021 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.491 0.51 EURO 8,8420 1.33
USD 7,2260 0.79 ALTIN 412,590 -0.74
CANLI BORSA
TÜMÜ

Yasak kararı! 1 Mart itibarı ile başlıyor

AA |  25 Şubat 2021 Perşembe - 16:46 | Son Güncelleme : 25 02 2021 - 17:20

Koronavirüs salgınında vaka sayılarını azaltmak için uygulanan tedbirlere bir yenisi daha ekleniyor. Yeni karar valilik tarafından duyuruldu. Sakarya'da düğün, nişan, nikah, kız isteme gibi etkinliklerin yanı sıra tüm spor salonlarının faaliyetlerinin 1 Mart'tan itibaren 15 gün süreyle yapılmamasına karar verildi. Sinema salonlarının faaliyetlerine verilen ara da 1 Nisan'a kadar uzatıldı.


Sakarya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile  mücadele kapsamında yeni kararlar alındı. 
 
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Çetin Oktay Kaldırım  başkanlığında olağanüstü toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu, vaka artışlarının önüne  geçilmesine yönelik yeni kararlar aldı.
 
Bu doğrultuda, kent genelinde düğün, nişan, nikah, kız isteme gibi  etkinliklerin yanı sıra tüm spor salonlarının faaliyetlerinin 1 Mart'tan itibaren  15 gün süreyle yapılmamasına karar verildi. Sinema salonlarının faaliyetlerine  verilen ara da 1 Nisan'a kadar uzatıldı.
 
Ayrıca İl Sağlık Müdürlüğünce hazırlanan afişlerin tüm belediyeler  tarafından bilbordlara asılması  sağlanacak. OSB ve küçük sanayi sitesi gibi iş  yerlerinde Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulaması yapılacak.
 
Kentte görev yapan tüm muhtarlara, Kovid-19 ile mücadele için alınan  karar ve tedbirlerin takibi ve uygulanmasında tam yetki ve sorumluluk verildi.
 
Apartman, site gibi yerleşim alanlarındaki bir araya gelinen ortak  kullanım alanları (sosyal tesis, kapalı kamelya), ortak oturma mekanı şeklinde  kullanılan mekanların kapatılması kararlaştırıldı.
 
Evlerde gün, mevlit, taziye, kutlama veya buna benzer insanların bir  araya gelmesine neden olan etkinlik ve buluşmaların yasaklanması hükmüne  titizlikle riayet edilmesi karara bağlandı.
 
Kararlara uymayanlar hakkında, ilgili kanun maddeleri gereğince idari  ve adli işlem uygulanacak.
 
  
 

ETİKETLER

yasak karar yasak kararı vaka sakarya yeni yasak sokağa çıkma yasağı
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.