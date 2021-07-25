Yasak kapsamında! Tüm memurlar için geçerli

Tüm memurlar için geçerli. Pek çok kişi farkında olmadan yapıyor. Ancak tamamen yasak. Sosyal medya kullanan kamu çalışanları özellikle takipçi sayılarının artması durumunda sosyal medya üzerinden para kazanma yollarını arıyor. Reklam iş birliği yaparak ticari faaliyette bulunan memurlar 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na aykırı davranmış oluyor. İşte detaylar...

Milyonlarca memuru ilgilendiriyor. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre yapılması kesinlikle yasak. Ancak günümüzde sayıda kamu çalışanı yapıyor. Sosyal medyanın artık alışveriş amacı ile de kullanılması birçok kişi için ek gelir kaynağı yaratıyor. Takipçi sayısı yüksek olan hesap sahipleri kullandıkları ürünlerin reklamını bu şekilde komisyon ile gelir elde ediyor.

Memur olarak çalışanlar da sosyal medya üzerinden reklam yaparak gelir elde ediyorlar. Peki bu yasalara aykırı mı? Posta'dan Ekrem Sarısu okurundan konu ile ilgili gelen, "Memur olarak çalışıyorum. Bazı memur arkadaşlar sosyal medya aracılığıyla veya kataloglar üzerinden kozmetik malzeme satışı yaparak gelir elde ediyorlar. Memurların sosyal medya mecralarında ürün satışı yapması veya bazı e-ticaret firmalarının kataloglarında kozmetik ürün satması ticaret yasağı kapsamına girer mi? " soruyu şu şekilde yanıtlıyor;

"657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre; memurlar Türk Ticaret Kanunu’na göre tacir veya esnaf sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunamazlar. Sürekli gelir elde edecek faaliyetlerde de bulunamazlar. Sorunuzda bahsettiğiniz işler memur ile firmalar arasında sözleşme yapılarak, serbest girişimci sıfatıyla kâr etme amacıyla yapıldığından elektronik ortamlarda da olsa, memurun ticaret yapma yasağı kapsamındadır. Nitekim kapatılan Devlet Personel Başkanlığı’nın 9 Nisan 2010 tarih ve 5663 sayılı görüş yazısı da aynı yöndedir."