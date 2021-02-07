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Yasak kalktı! Fiyatlar düştü

AA |  07 Şubat 2021 Pazar - 10:29 | Son Güncelleme : 07 02 2021 - 10:29

Hamsi avcılığındaki kısmi durdurma kararının kalkmasının ardından yeniden tezgahlara dönen taze hamsinin fiyatı düştü.


 Balık Satıcıları Odası İkinci Başkanı Kenan Balcı, küçük hamsi avının  durdurulması için uygulanan yasağın kaldırıldığını hatırlatarak, "İyi hamsiler  kıyı şeridine gelince tekrar serbest bıraktılar. Bir bölgede avlanan hamsiler 60  lira iken, bugün hemen fark etti, 30 liraya düştü. Hem iri hem de çok lezzetli  hamsiler." dedi.
 
Balcı, yasaktan önce avlanan hamsilerin boyunun 5 santimetreye kadar  düştüğünü anlatarak, bunun küçük hamsilerin kıyı şeridinde olması ve yavru  hamsilerin derinlere gitmemesinden kaynaklandığını ifade etti.
 
Vatandaşların hamsiye yoğun ilgi gösterdiğini dile getiren Balcı,  "Ümitliyiz, çünkü hamsilerin tam oynak zamanı. İnşallah yarı fiyatına düşer."  diye konuştu.
 
  

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