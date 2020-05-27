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Yasak kalktı esnaf akın etti!

DHA |  27 Mayıs 2020 Çarşamba - 8:07 | Son Güncelleme : 27 05 2020 - 8:07

4 günlük sokağa çıkma yasağının kalkmasıyla birlikte Bayrampaşa Sebze ve Meyve Hali'nde yine yoğunluk yaşandı.


Corona virüs önlemleri kapsamında, Ramazan Bayramı nedeniyle ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması gece yarısı itibarıyla sona erdi. Esnaf, yasağın kalkmasıyla birlikte Bayrampaşa Sebze ve Meyve Hali'ne akın etti.
 
Halde ve girişindeki yollarda yoğunluk ve kalabalık oluştu. Polis ekipleri, trafik yoğunluğunu azaltmak için çeşitli noktalarda güvenlik önlemi aldı. Araçlarıyla hale giremeyen bazı esnaf ise yol kenarına park ettikleri araçlara sebze ve meyve taşıdı. Esnaf yasağın kalkmasıyla akın etti Yoğunluk böyle görüntülendi
Ayrıca, gece yarısı halde oluşan hareketlilik drone ile havadan görüntülendi.
 

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