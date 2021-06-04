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Yasak kalktı! 189 gün sonra geldiler, yoğun ilgi...
Edirne'de cuma günleri kurulan ve pandemi tedbirleri kapsamında kapatılan, Bulgaristan ile Yunanistan'dan gelen müşteriler ile uluslararası pazar özelliği olan Ulus Pazarı, 189 gün sonra tekrar açıldı. Türkiye'nin Yunanistan ve Bulgaristan'a PCR testi ibraz etme zorunluluğunu kaldırıp, aşı kartı sertifikasıyla da girişlerini kolaylaştırmasıyla Yunan ve Bulgar müşteriler, pazara gelmeye başladı.
Edirne'de yerli müşterinin yanı sıra günübirlik alışverişe gelen Bulgar ve Yunan turistlerin de yoğun ilgi gösterdiği Ulus Pazarı, 27 Kasım 2020'de, pandemi tedbirleri kapsamında kapatıldı. Pazar, kademeli normalleşme sürecine girilmesiyle 189 gün sonra bugün yeniden açıldı.