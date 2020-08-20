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Yasak haberleri gelmeye devam ediyor! Kısıtlama kararı alınan il sayısı yükseldi
Son dakika... Corona virüs tedbirleri kapsamında çok sayıda kentte yeni kararlar alındı. 65 yaş ve üzerine kısıtlama haberleri gelmeye devam ediyor. 65 yaş kararlarının yanı sıra 18 yaş altına yönelik de kısıtlamalar yer alıyor. İşte tüm detaylar...
Türkiye'de dünkü corona virüs verilerine göre 87 bin 223 testin daha yapılmasıyla toplam test sayısı 5 milyon 969 bin 629’a ulaştı. Son 24 saatte 23 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 6 bin 39’a yükseldi.