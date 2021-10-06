Yasak geliyor, marketlerde yeni dönem! Artık...

AK Parti, uzun süredir gündemde olan Perakende Yasası’nın hazırlıklarını hızlandırdı. Çalışma kapsamında yeni açılacak zincir marketlerin,

Amerika’daki gibi şehir merkezleri dışında çevre yolları üzerinde yapılması gündemde. Mevcut bin 500 metrekareden küçük alanda hizmet veren zincir marketlerde ise züccaciye, kozmetik ve kırtasiye gibi ürünlerin satışının yasaklanması tartışılıyor.