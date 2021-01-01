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Yasak geldi! Resmi Gazete'de yayımlandı

AA |  01 Ocak 2021 Cuma - 15:45 | Son Güncelleme : 01 01 2021 - 15:45

Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği'nde yapılan değişiklikle, karışık atık plastiklerin ve atık baskı devre kartlarının ithalatı yasaklandı.


Türkiye'de tehlikesiz atık ithalatına ilişkin iş ve işlemlerin  yürütüldüğü Ticaret Bakanlığınca her yıl yayımlanan "Çevrenin Korunması Yönünden  Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği"nde bazı  değişikliklere gidildi.
 
Resmi Gazete'nin dünkü mükerrer sayısında yayımlanarak bugün  itibarıyla yürürlüğe giren tebliğ kapsamında, karışık atık plastiklerin ve atık  baskı devre kartlarının ithalatı yasaklandı. Bu doğrultuda, atık geri kazanım tesisleri karışık toplanmış, nispeten  evsel atık bulaşma riski olan karışık atık plastikleri ithal edemeyecek.
 
Bakanlıkça yayımlanan "Atık İthalatı Genelgesi" kapsamında ise  Türkiye'ye giriş yapan atıklar için kimlik belgesi düzenlenecek. Kimlik belgesi  düzenlenmemiş hiçbir atık Türkiye'ye giriş yapamayacak. Bu düzenlemeyle sadece katma değer sağlayacak kaliteli ve temiz  atıkların ithal edilmesi hedefleniyor.
 
Öte yandan, atık geri kazanım tesislerinin kapasiteleri üzerinden  verilen ithalat izin kotası yeni yıl için yüzde 50 olarak belirlendi. Tesislerin, tüketim kapasitelerinin en fazla yüzde 50'si kadar atık  ithalatı yapmalarına izin verilecek.

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