Yasak geldi! Bunu yapmayan kente giremeyecek!

Kırıkkale'de HES kodu bulunmayanlar e-Devlet ve uygulama üzerinden kod alıyor. Kod sorgulamasında sorun tespit edilmeyen kişilerin kente girişlerine izin veriliyor. Öte yandan ekipler denetimlerde, otomobillerinin içinde de maske takan sürücülere teşekkür ederken, maskesini kurallara uygun takmayanlara da uyarıda bulunuyor.
Vatandaşlar denetimlerden memnun
İstanbul'dan Kırklareli'ne gelen Sami Çetinler, AA muhabirine, denetimlerin yapılmasından dolayı memnuniyet duyduğunu söyledi. Bu tür denetimlerin insan sağlığının korunması için yapıldığını belirten Çetinler, hasta olan kişilerin tespit edilerek virüsün yayılımının önlendiğini kaydetti. Rahatsızlığı bulunanların dışarı çıkmaması gerektiğin vurgulayan Çetinler, "İnşallah her şeyin düzeleceğine inanıyoruz." dedi.