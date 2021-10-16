16 Ekim 2021 Cumartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.410 -0.16 EURO 10,7850 1.05
USD 9,2570 0.87 ALTIN 526,430 -0.72
CANLI BORSA
TÜMÜ

Yasak geldi! 18 yaş altına satılmayacak...

AA |  16 Ekim 2021 Cumartesi - 10:00 | Son Güncelleme : 16 10 2021 - 10:00

Yasak kararı resmen duyuruldu. 18 yaşından küçüklere otobüs terminalleri, hava yolları acenteleri ve bilet satış noktalarında bilet satışının yapılmayacağı bildirildi. Hakkari Valiliği kararın gerekçesi olarak il sınırlarında ailesinin veya kurumun bilgisi dışında evden ve yurtlardan kaçan, kayıp çocuk ve gençleri engellemek olarak gösterdi.


Hakkari'de, 18 yaşından küçüklere otobüs terminalleri,  hava yolları acenteleri ve bilet satış noktalarında bilet satışının yapılmayacağı  bildirildi. 
 Valilikten yapılan açıklamaya göre, il sınırlarında ailesinin veya  kurumun bilgisi dışında evden ve yurtlardan kaçan, kayıp çocuk ve gençlerin  başlarına gelebilecek, ileride yaşamlarını olumsuz etkileyebilecek olayların  engellenmesi, izinsiz il dışına çıkmaların önüne geçilmesi, ailelerdeki kayıp  çocuk infialinin yaşanmasının engellenmesi amacıyla yeni bir düzenlemeye gidildi. Düzenlemeye göre, şehirlerarası otobüs terminallerinde, hava yolları  acentelerinde ve bilet satış noktalarında 18 yaşından küçüklere bilet satışı  yapılmayacak. Ayrıca, 18 yaşından küçüklerin seyahatleri için yanlarında velisi,  vasisi veya kanuni temsilcisi bulunmadan yalnız başına bilet talep etmeleri  halinde iletişim araçları ile irtibata geçilerek, çocuğun yapmak istediği  seyahate ilişkin bilgilerinin olup olmadığı teyit edilip ve bu durum tutanağa  bağlandıktan sonra bilet satışı yapılabilecek.
 
 18 yaşından küçüklerin yalnız başına bilet talep etmelerinden velisi,  vasisi veya kanuni temsilcisinin seyahatten bilgisi olmadığının tespit edilmesi  halinde ise kolluk kuvvetleri bilgilendirilecek. Kentte veya gideceği ilde öğrenci olduğunu ispatlayan 18 yaşından  küçüklere ise belge gösterdiğinde bilet satışı yapılabilecek.
 
  

ETİKETLER

Yasak Hakkari 18 yaş altı uçak otobüs
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.