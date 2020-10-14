Yasak Elma yeni bölümde neler olacak? Yasak Elma 81. bölüm fragmanı!

Ekranların uzun soluklu dizilerinden Yasak Elma yeni bölümleriyle ekranlara gelmeye devam ediyor. Talat Bulut, Şevval Sam, Barış Kılıç, Eda Ece, Nesrin Cavadzade, Gökhan Alkan gibi oyuncuların yer aldığı Yasak Elma'da entrika devam ediyor. Şahika'nın Kaya ile Ender'e oynadığı oyunla ikili boşanmaya karar vermişti. Ender ile Kaya'nın boşanmasının ardından tekrar bir araya gelmelerini engelleme planları kuran Şahika, oyununun başrolüne Yıldız'ı seçer. Ender ile Yıldız arasındaki ittifak tamamen kopuyor. Peki, Yasak Elma yeni bölümde neler olacak? İşte Yasak Elma 81. bölüm fragmanı!

Yasak Elma 81. bölüm fragmanı yayınlandı. Ekranların sevilen dizisi Yasak Elma'da bu hafta Şahika'nın oyunu diziye damga vurdu. Ender ve Kaya’nın boşanmasının ardından, Şahika onların bir daha bir araya gelme ihtimallerini tamamen ortadan kaldırmak için Yıldız’ı kullanmaya karar verir. Ender ve Yıldız’ın arası giderek açılırken, kurdukları ittifak tamamen sarsılır. Ender Şahika ile başedebilecek mi? Ender, Yıldız'dan intikam alacak mı? Yasak Elma yeni bölümde neler olacak? İşte Yasak Elma 81. bölüm fragmanı!

Yasak Elma 80. bölümü pazartesi günü ekrana geldi. Olayları, karakterileri ve hikayesi ile izleyicileri ekranlardatutmayı başaran Yasak Elma'da sular durulmuyor. Yeni bölümde ortalık yangın yeri iken Ender tüm hırsını Yıldız'dan alıyor. Ender ile Yıldız arasındaki ittifak tamamen sona eriyor. Ender, aile yemeğini basıyor ve intikam yeminleri ediyor.

YASAK ELMA 81. BÖLÜM FRAGMANI

YASAK ELMA 80. BÖLÜM ÖZETİ

Ender ve Kaya’nın boşanmasının ardından, Şahika onların bir daha bir araya gelme ihtimallerini tamamen ortadan kaldırmak için Yıldız’ı kullanmaya karar verir. Ender ve Yıldız’ın arası giderek açılırken, kurdukları ittifak sarsılmak üzeredir. Ender’in sinirle Yıldız’a söyledikleri Yıldız’ın hayatını alt üst edecektir.