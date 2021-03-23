Yasak Elma son bölüm rüya mıydı? Yasak Elma'da ters köşe! Herkes bunu konuşuyor!

Ekranların sevilen dizisi Yasak Elma'da ilginç bir gelişme yaşandı. Yasak Elma dizisinin son bölümünde 5 yıl sonrası ekranlara geldi ve izleyenler duruma şaştı kaldı. Sosyal medyada trend olan Yasak Elma dizisindeki senaryo değişimi takipçilerini şarşırttı. Yangın nedeniyle yıllarca komada kalan Yıldız uyandığında yepyeni bir hayatı karşısında buldu. Yasak Elma'da şirketini kaybeden Hasan Ali seyyar kebapçılık yapmaya başlarken, Şahika da değişimiyle hayretler içinde bıraktı. Peki, Yasak Elma son bölüm rüya mıydı? Yasak Elma son bölümde neler oldu? Yasak Elma dizisinde senaryo neden değişti? İşte Yasak Elma dizisinin son bölümü ile ilgili merak edilenler...

Yasak Elma'nın son bölümündeki senaryo değişikliği izleyenleri şoke etti. Yıldız, Şahika ve Hasan Ali'yi görenler büyük şaşkınlık yaşadı ve dizinin takipçileri izlediklerine inanamadı. Ekranların sevilen dizisi Yasak Elma takipçilerine adeta ters köşe yaptı. Yasak Elma birden 5 yıl zaman atladı ve karakterlerin hayatları bir anda tersine döndü. Şahine değişimiyle büyük şaşkınlık yaratırken, Hasan Ali'nin tüm şirketi kaybetmesi ve kebapçılığa başlaması büyük olay oldu. Şaşkınlıklarını sosyal medyada dile getiren takipçiler de internette sıklıkla 'Yasak Elma rüya mı?' sorusunu araştırdı. Peki, Yasak Elma son bölüm rüya mıydı? Yasak Elma son bölümde neler oldu? Yasak Elma dizisinde senaryo neden değişti? İşte Yasak Elma dizisinin son bölümü ile ilgili merak edilenler...

YASAK ELMA'DA BÜYÜK DEĞİŞİM!

İZLEYENLER ŞAHİKA ŞOKU YAŞADI!

Yıldız ve Çağatay evde çıkan yangın nedeniyle dumandan zehirlendikten sonra Yıldız komaya girdi. Sevilen dizide 5 yıllık bir zaman atlaması yaşandı. Çağatay ise Cansu'yla evlenip ve Yıldız'dan olan oğluyla yaşamaya başladı. Cansu, Yıldız'ın oğluna ise annelik yapmaya başladı.

HASAN ALİ SEYYAR KEBAPÇI OLDU!

Holding patronu Hasan Ali'nin ise seyyar kebapçılık yaparken, Şahika ise değişimiyle herkesi şaşırtto. Şahika ve Zehra'nın şarkıcılık yaptıkları ortaya çıktı.

YILDIZ KOMADAN UYANDI VE...

Komadan uyanan Yıldız ise gördükleri karşısında büyük şok yaşadı. Yıldız'ın uyandığını öğrenen Çağatay ile Cansu arasında ise büyük bir kriz yaşandı. Yıldız eski hayatını geri kazanmak için elinden geleni yapmak için çabaladı.

YASAK ELMA'DA YAŞANANLAR YILDIZ'IN RÜYASI MI?

Final sahnesinde ise içinde Yıldız'ın bulunduğu ve Cansu'nun kullandığı otomobil uçurumdan düştü. O anda ise Yıldız ve Çağatay'ın köşkteki yangında zehirlenerek bayıldıkları an ekrana geldi. Yasak Elma'nın son bölümünde yaşananların ise Yıldız'ın rüyası olduğu iddia edildi.

YASAK ELMA SOSYAL MEDYAYI SALLADI