Şevval Sam'dan yeni albüm!

Şevval Sam, oyuncu kimliğinin yanı sıra şarkıcılığıyla da ön planda olan isimlerden. Dizisi sezon arası verince Şevval Sam, hayranlarına sürpriz yaptı. Sam, albümünden 4 şarkıyı hayranlarıyla paylaştı

Şevval Sam, 4 sezondur Yasak Elma dizi sinde canlandırdığı Ender karakteriyle herkesi şaşırtmaya devam ediyor. 5. sezonuyla da yoluna devam edecek olan Yasak Elma geçtiğimiz günlerde sezon finali yaptı. Dizi sezon arası verince Şevval Sam da boş durmadı, hayranlarına büyük bir sürpriz yaptı.

Şevval Sam, bir süredir Yasak Elma’nın çekimleri ile birlikte albüm çalışmasını da devam ediyordu. Mayıs ayından önce albümü çıkarmak istediğini de daha önce söylemişti. Şevval Sam’ın sevenleri ile yeni albümünden yayınlanan 4 şarkısını paylaştı.

ŞEVVAL SAM’DAN KARADENİZ ŞARKILARI

Geçtiğimiz gün Instagram ’daki canlı yayınında hayranları ile buluşan Şevval Sam, dinleyicilerinin uzun süredir yoğunlukla Karadeniz şarkıları istediğini ve gelen bu istekler üzerine de Karadeniz şarkılarını yeniden seslendirdiğini anlattı.