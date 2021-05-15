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Şevval Sam'dan yeni albüm!

15 Mayıs 2021 Cumartesi - 17:21 | Son Güncelleme : 15 05 2021 - 17:22

Şevval Sam, oyuncu kimliğinin yanı sıra şarkıcılığıyla da ön planda olan isimlerden. Dizisi sezon arası verince Şevval Sam, hayranlarına sürpriz yaptı. Sam, albümünden 4 şarkıyı hayranlarıyla paylaştı


Şevval Sam, 4 sezondur Yasak Elma dizisinde canlandırdığı Ender karakteriyle herkesi şaşırtmaya devam ediyor. 5. sezonuyla da yoluna devam edecek olan Yasak Elma geçtiğimiz günlerde sezon finali yaptı. Dizi sezon arası verince Şevval Sam da boş durmadı, hayranlarına büyük bir sürpriz yaptı.
 
 
Şevval Sam, bir süredir Yasak Elma’nın çekimleri ile birlikte albüm çalışmasını da devam ediyordu. Mayıs ayından önce albümü çıkarmak istediğini de daha önce söylemişti. Şevval Sam’ın sevenleri ile yeni albümünden yayınlanan 4 şarkısını paylaştı. 
 
 
ŞEVVAL SAM’DAN KARADENİZ ŞARKILARI
 
Geçtiğimiz gün Instagram’daki canlı yayınında hayranları ile buluşan Şevval Sam, dinleyicilerinin uzun süredir yoğunlukla Karadeniz şarkıları istediğini ve gelen bu istekler üzerine de Karadeniz şarkılarını yeniden seslendirdiğini anlattı. 
 
Dinleyenlerin büyük beğenisini kazanan 4 şarkı, Youtube üzerinden de yayınlandı. Kalan Müzik imzalı albümün 4 şarkısı, şimdiden büyük beğeni topladı. 
 

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