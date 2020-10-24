Yasak Elma dizisinden kimler ayrılacak? Yasak Elma dizisinde Talat Bulut, Gökhan Alkan, Barış Kılıç, Doğaç Yıldız ve Buse Kahraman diziye veda mı ediyor, neden?

Yasak Elma dizisinde başrol Talat Bulut’un ölerek diziden ayrılacağının ortaya çıkmasının ardından 4 isimle daha yolların ayrılacağı belirtildi. Talat Bulut, Barış Kılıç, Gökhan Alkan, Buse Buçe Kahraman ve Doğaç Yıldız’ın veda edeceği dizinin ‘Ender’i Şevval Sam konuyla ilgili açıklama yaptı.

“BİZ DE SON ANDA ÖĞRENDİK”

Sam, dizideki ayrılıklar için Sam “Ayrılık kararlarına yapımcımız Fatih Aksoy ve senaristlerimiz veriyor. Biz de son anda öğrendik” dedi.

Talat Bulut geçen aylarda dizinin kostüm görevlisi Özge Ş.yi taciz etmekle suçlanmıştı.