Yasak Elma 87. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma 86. son bölümde yeni oyuncular damga vurdu!

Yasak Elma 86. bölümü ile ekranlara geldi. Yasak Elma yayınlanan son bölümünde yeni oyuncular damga vurdu. Dizide yeni gelen oyuncularla neler yaşanacak merak ediliyor. Peki, Yasak Elma 87. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Yasak Elma 86. Son bölüm detayları ve fragman bilgisi…

Yasak Elma’nın 86. bölümünde; Halit Argun hayatını kaybeder. Halit'in ölümüne sebep olan Yıldız, Şahika ve Ender ise ölüm nedeniyle iş birliği yapmak zorunda kalır. Argun Holding’in ortağı olarak gelen Hasan Ali Kuyucu'nun Şahika, Mert, Zehra ile kaynaşma yemeği yediği anlar ise son bölümün en dikkat çeken sahnelerinden biriydi. Yasak Elma'nın başrol oyuncusu Talat Bulut, karakterinin ölmesiyle yeni bölümde neler yaşanacağı merak konusu oldu. Yasak Elma 87. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma 86. bölümde neler oldu?

YASAK ELMA 86. BÖLÜM ÖZETİ

Halit’in vefatından sonra herkes dağılmıştır. Yıldız istediklerini alamamanın derdine düşmüşken, Ender ve Şahika şirketteki yeni oluşuma ayak uydurmaya çalışırlar.

Hasan Ali Kuyucu, Argun Holding’in yeni ortağıdır ve ne yazık ki, geldiği yerin karışıklığından haberi yoktur. Yıldız ise hayal ettiği sakin ve düzenli hayatı yeni tanıştığı Çağatay’da bulacağını sanır.

Hasan Ali Ender ve Şahika'yı çağırarak bir kaynaşma yemeği düzenler. Ancak yöresel yemeklerden oluşan bu davet Ender'in rahatsız olmasına neden olur. Bakalım yeni ortaklar anlaşabilecek mi?

YASAK ELMA 87. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? NEDEN YOK

Yasak Elma dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.