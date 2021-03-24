Yasak Elma 104. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma yeni bölüm fragmanı merak ediliyor!

Fox ekranlarında yayınlanan Yasak Elma’nın 103. bölümünde heyecanlı anlar yaşandı. Yasak Elma'nın 104. bölüm fragmanı merak edildi. Yıldız, gözünü 5 yıl sonrasına açar. Yangının üstünden yıllar geçmiş ve herkesin hayatı değişmiştir; ama Yıldız eski hayatını geri kazanmak için elinden geleni yapmaya hazırdır. Peki, Yasak Elma yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma 104. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Pazartesi günlerinin sevilen dizilerinden Yasak Elma, yeni bölümü 103. Bölümüyle izleyicilerle buluştu. Yeni bölümde heyecan doruktayken Yasak Elma’nın 104. bölüm fragmanının yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Yasak Elma 104. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, merak edildi.

YASAK ELMA YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yasak Elma yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı.

YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yıldız, gözünü 5 yıl sonrasına açar. Yangının üstünden yıllar geçmiş ve herkesin hayatı değişmiştir; ama Yıldız eski hayatını geri kazanmak için elinden geleni yapmaya hazırdır.

Hasan Ali’nin evinde yaşananlar ve sonrasında Yıldız’ın Cansu’yu öğrenmesi herkesin gündemine bomba gibi düşer. Hasan Ali, Yıldız ve Çağatay’ın arasını düzeltmeye çalışırken, Şahika Hasan Ali’nin karısı olarak yerini sağlamlaştırmak için ikiliyi barıştırma çabasıyla araya girer. Cansu ise kaybedecek bir şeyi kalmadığı için gözünü karartır ve tehlikeli bir hal alır.