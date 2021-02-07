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Yasak dinlemediler, her yer doldu taştı

Yasak dinlemediler, her yer doldu taştı Konya'da şubat ayı olmasına rağmen hava sıcaklığı 20 dereceyi buldu. Sıcak havada kısıtlamaya rağmen parklarda insan yoğunluğu oluştu.
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