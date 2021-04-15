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Yasak bugün başladı! 1 Eylül'e kadar sürecek

AA |  15 Nisan 2021 Perşembe - 15:24 | Son Güncelleme : 15 04 2021 - 15:24

Sinop'ta, 1 Eylül'de başlayan av sezonunun son erdiği 15 Nisan'da tezgahlar çeşit çeşit balıklarla şenlendi.


Av sezonunun sonuna gelinmesiyle teknelerini barınaklara çekerek  bakıma alan balıkçılar tarafından dün gece yasak başlama saatine kadar avlanan  mezgit, istavrit, kalkan ve barbunya gibi balıklar tezgahlardaki yerini aldı.
 
Sezonun son avlanan balıklarına vatandaşların gösterdiği yoğun ilgi  balıkçıların da yüzünü güldürdü.
 
Balıkçı Mert Kanal, AA muhabirine, palamudu çok avladıklarını, ancak  hamsiyi istedikleri seviyede avlayamadıkları bir sezonu geride bıraktıklarını  söyledi.
 
Sezonun son avlanan balıklarının tezgahlarda yerini aldığını  vurgulayan Kanal, "Vatandaşlarımızı bir konuda doğru bilgilendirmek lazım. Av  yasağı başladı diye hiç balık avlanmayacak diye bir konu yok. Trol ve gırgır  tekneleriyle avcılık yapılmayacak. Bunun yanında bazı balık türlerinin avı yasak  olacak. Küçük balıkçı tekneleri dediğimiz kıyı balıkçıları avlanmaya devam  edecek. Onların avladığı balıklar yine tezgahlarda satışa sunulacak.”
 
 "Dip balıkları avlanmaya devam eder"
 
Kanal, yeni sezonun açılacağı 1 Eylül'e kadar mezgit, tekir ve  barbunya gibi balıkların avlanmaya devam edeceğine işaret ederek, "Kıyı  balıkçılarımızın ağlarına bu balıklar takılmaya devam edecektir. Haziran ayı  sonuna kadar belirli bir avcılık olmaya devam eder. Sonrasın da ise bir düşüş  yaşanır." diye konuştu.
 
Balıkçı İbrahim Gündoğdu ise vatandaşların büyük teknelerce avlanan  sezonun son balıklarına yoğun ilgi gösterdiklerini belirterek, "Avlanan bu  balıklar birkaç gün tezgahları süsler. Ondan sonra genelde havuz balıkları ile  mezgit balığı bulunur tezgahlarda. O nedenle vatandaşımızın avlanan son balıklara  ilgisi yoğun oldu." ifadesini kullandı.
 
  
 

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