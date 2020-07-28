Yasak aşk skandalında flaş gelişme! Görüntüler ortaya çıktı

İYİ Partili belediye başkanı ile Sümeyra Tilki'nin buluşması kamerada!

Antalya’nın Elmalı ilçesi, Belediye Başkanı Halil Öztürk ile makam şoförü Ahmet Tilki’nin eşi arasındaki yasak aşk iddiasıyla karıştı. Tilki, “Başkan nikâhımızı kıydı, beni makam şoförü yaptı. Bir süre sonra karımla birlikte olduğunu anladım” diyerek istifa etti. Öte yandan bugün yayınlanan yasak aşkın görüntüleri gündeme bomba gibi düştü.