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Yasak aşk skandalı patladı! Bakan görevden alındı

AA |  22 Temmuz 2020 Çarşamba - 11:36 | Son Güncelleme : 22 07 2020 - 11:36

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, bakanlık çalışanıyla ilişkisi olduğu ortaya çıkan Göçmen Bakanı Iain Lees Galloway’ı görevden aldı.


Başbakan Ardern, Başbakanlığın resmi internet sayfasından yaptığı  yazılı açıklamada, Bakan Lees Galloway ile gerçekleştirdiği görüşmede  personeliyle ilişkisi olduğu iddialarını kabul eden  Galloway'ın görevden  alındığını kaydetti.
 
Bakan hakkındaki personeliyle ilişkisi olduğu yönündeki  bilgilendirmenin Yeni Zelanda'da ana muhalefetteki Ulusal Parti lideri Judith  Collins tarafından elektronik posta yoluyla kendisine ulaştığını belirten  Başbakan Ardern, "Bakanla oturdum, ona bir dizi soru ve iddiayı sordum. Daha önce  ofisinde ve bakanlığa bağlı ajanslardan birinde çalışan kişiyle anlaşmalı bir  ilişkinin gerçekleştiğini doğruladı." ifadelerini kullandı.
 
Bu ilişkiye girmesiyle sorumluluk alanlarında çalışma standardı ve  kültürü oluşturmakla görevli bakanının, bu sorumluğunu yerine getirmeyerek  yetkisini amacının dışında kullandığını ve bu yüzden görevden alındığını ifade  eden Ardern, "Bir bakan olarak yaptığı davranışları, ona olan güvenimi kaybetmeme  yol açtı. Bakan, eylemlerinin tüm sorumluğunu ve aldığım kararı kabul etti.  Ayrıca bir sonraki seçimde aday olmamaya karar verdi." bilgisini paylaştı.
 
 
Bakan Galloway özür diledi
Yaptığı yazılı açıklamada, Başbakan Ardern'in verdiği kararı kabul  ettiğini ve herkesten özür dilediğini belirten Galloway da "Görevimde tamamen  uygunsuz davrandım ve bakan olarak göreve devam edemezdim. Ailemden onları hayal  kırıklığına uğrattığım için özür dilerim. Ayrıca eylemlerimden zarar gören  herkesten özür diliyorum." dedi.
Galloway’ın görevden alınmasıyla portföyünde yer alan, Göçmen  Bakanlığını Kris Faafoi, Kaza Tazminat Bakanlığını Carmel Sepuloni, İşyeri  İlişkileri ve Güvenlik Bakanlığını Andrew Little yürütecek.     
 

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Yeni Zelanda bakan yasak aşk
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