Yasak aşk cinayetinde şok eden detay! 'Kocama söyledim'

Sanıklardan S.Ö., Mesut Oğultekin ile ilişkisini sonlandırmak istediğini ancak Oğultekin'in elinde bulunan uygunsuz fotoğrafları nedeniyle ondan kurtulamadığını, bunun üzerine eşinden yardım istediğini itiraf etti. Gaziantep 'te, H. ve A.Ö. isimli kardeşler, kaybolduktan 3 gün sonra cesedi bulunan kepçe operatörünü öldürdükleri iddiasıyla tutuklanmıştı. Zanlı kardeşlerin, yasak aşk nedeniyle Mesut Oğultekin'in başını taşla ezdikleri, ölünceye kadar da başında bekledikleri ortaya çıktı.

UYGUNSUZ GÖRÜNTÜLER NEDENİYLE İLİŞKİYE DEVAM ETTİ

Sabah gazetesinden Mehmet Boncuk'un haberine göre, Mesut Oğultekin'in ölümüne ilişkin hazırlanan iddianamede, sanıklardan S.Ö.'nün köy yolunun yapılması sırasında kepçe operatörü olarak çalışırken tanışıp yasak aşk yaşadığı Mesut Oğultekin'den ailesinin tepkisi üzerine kurtulmak istediği ancak elinde bulunan uygunsuz fotoğrafları nedeniyle görüşmeye devam etmek zorunda kaldığı ifade edildi. S.Ö.'nün, kurtulmak için durumu eşi A.Ö.'ye anlattığı, A.Ö. ve kardeşi H.Ö.'nün de Mesut Oğultekin'i acımasızca katlettiği vurgulandı.