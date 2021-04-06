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Yasak aşk cinayetinde şok eden detay! 'Kocama söyledim'

06 Nisan 2021 Salı - 10:21 | Son Güncelleme : 06 04 2021 - 10:21

Gaziantep'te Mesut Oğultekin isimli kepçe operatörü kaybolduktan sonra ölü bulunmuş ve Mesut Oğultekin'in ölümüne ilişkin sürdürülen operasyonda 2 kişi tutuklanmıştı. Kan donduran cinayetin yasak aşk nedeniyle işlendiğini iddia edilirken olaya ilişkin şok detaylar ortaya çıktı.


Sanıklardan S.Ö., Mesut Oğultekin ile ilişkisini sonlandırmak istediğini ancak Oğultekin'in elinde bulunan uygunsuz fotoğrafları nedeniyle ondan kurtulamadığını, bunun üzerine eşinden yardım istediğini itiraf etti. Gaziantep'te, H. ve A.Ö. isimli kardeşler, kaybolduktan 3 gün sonra cesedi bulunan kepçe operatörünü öldürdükleri iddiasıyla tutuklanmıştı. Zanlı kardeşlerin, yasak aşk nedeniyle Mesut Oğultekin'in başını taşla ezdikleri, ölünceye kadar da başında bekledikleri ortaya çıktı.
 
UYGUNSUZ GÖRÜNTÜLER NEDENİYLE İLİŞKİYE DEVAM ETTİ
 
Sabah gazetesinden Mehmet Boncuk'un haberine göre, Mesut Oğultekin'in ölümüne ilişkin hazırlanan iddianamede, sanıklardan S.Ö.'nün köy yolunun yapılması sırasında kepçe operatörü olarak çalışırken tanışıp yasak aşk yaşadığı Mesut Oğultekin'den ailesinin tepkisi üzerine kurtulmak istediği ancak elinde bulunan uygunsuz fotoğrafları nedeniyle görüşmeye devam etmek zorunda kaldığı ifade edildi. S.Ö.'nün, kurtulmak için durumu eşi A.Ö.'ye anlattığı, A.Ö. ve kardeşi H.Ö.'nün de Mesut Oğultekin'i acımasızca katlettiği vurgulandı.

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