Yasak ama satmaya devam ediyorlar

Güvensiz olduğu için toplatılan maskelerin internette hem de Türkiye’nin en büyük e-ticaret sitelerinde insan sağlığını hiçe sayarak satıldığı ortaya çıktı.

Salgın sürecinin başında teste tabi tutulan bazı maskeler güvensiz olduğu için toplatıldı. Ancak internette hem de Türkiye’nin en büyük e-ticaret sitelerinde güvensiz olduğu için toplatılan ve insan sağlığını hiçe sayan bu maskelerin satışları hala sürüyor.

47 ÜRÜNDEN 43'Ü GÜVENSİZ

Koronavirüs salgınının başında solunum koruyucu maskeler ve tulumlarla ilgili yapılan piyasa gözetim denetimlerinde test edilen 47 üründen 43’ünün güvensiz olduğu belirlenmişti. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, Piyasa Gözetim ve Denetim Dairesi Başkanı Yavuz Selim Eker de geçen Mart ayında yapılan düzenleme ile internet üzerinden satışları da denetleyebilir hale geldiklerini belirterek, “Riskli ürün gruplarını ‘Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’ (GÜBİS) adı altındaki sistemimizde dönem dönem yayınlıyoruz. Bu sitenin amacı güvensiz ürünleri hızlı bir şekilde tüketiciye ve ticari işletmelere iletilerek önüne geçmektir” açıklaması yaptı.