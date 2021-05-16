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Yasağın bitmesine saatler kala dönüşler başladı! Biletler tükendi...

Burçak BOZKUŞ Özgür KUMANOVALI / İSTANBUL (DHA) |  16 Mayıs 2021 Pazar - 14:35 | Son Güncelleme : 16 05 2021 - 14:41

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 17 günlük tam kapanmanın bitmesine saatler kala dönüş yolculukları başladı, otogarlar hareketlendi. Yasak kararı üzerine memleketlerine gidenler bu sefer tersine göçe başladı. Otobüs şirketlerinden yetkililer, Yoğunluk var, talep çok yüksek seviyede, arabalarımız dolu diyerek, yoğunluğun önümüzdeki 2 gün boyunca artarak devam edeceğini söyledi.


Otogarda dönüş yoğunluğu başladı, otobüs biletleri tükendi.29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00da başlayan, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabahı saat 05.00'e kadar sürecek olan tam kapanmanın bitmesine saatler kala, dönüş yolculukları da başladı. 17 günlük süreyi memleketlerinde geçirenler, rotasını yeniden İstanbula çevirdi. 15 Temmuz Demokrasi Otogarında dönüş biletlerinin tamamının satıldığını söyleyen firma yetkilileri, yoğunluğun önümüzdeki 2 gün boyunca sürmesini beklediklerini belirtti.
 
BİLETLERİMİZ SATILDI, ARABALARIMIZ DOLU
 
40 yıldır özel bir otobüs firmasında çalışan Halis Tekin, biletlerin tamamının satıldığını söyledi. Tekin, Dönüş olarak nitelendirdiğimiz seferlerimizi, pazartesiden itibaren bekliyoruz. 2-3 gün İstanbula dönüş için arabalarımız dolu. Yoğunluk var, talep çok yüksek seviyede. Zaten doluluk oranı da yüzde 80lerde. Biletlerin hepsi satıldı. 3-4 gün yerimiz yok denecek derecede talep var. Arabalarımız dolu diye konuştu.
 
MEMLEKETLERİNE GİDENLER DÖNÜYOR
 
15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na eşi ve oğlunu karşılamaya gelen Gökhan Soysal, Dönüş başladı maalesef. Kapanma bitiyor. Eşim sağlıkçı 15 gün önce gitmişti, döndüler şimdi  malum yarın iş başı dedi.Muş'tan gelen  Ali Fırat ise, Kapanmadan önce gitmiştik, yarın mesai başlıyor. Tatil hep evde geçti. Ailemizle evde oturduk, geldik. Ayın 27'sinde gitmiştik. Karardan hemen sonra gittim. Bahane oldu bize de diye konuştu.
 

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Bilet otogar dönüş yasak
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