Yasağın bitmesine saatler kala dönüşler başladı! Biletler tükendi...

Otogarda dönüş yoğunluğu başladı, otobüs biletleri tükendi.29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00da başlayan, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabahı saat 05.00'e kadar sürecek olan tam kapanmanın bitmesine saatler kala, dönüş yolculukları da başladı. 17 günlük süreyi memleketlerinde geçirenler, rotasını yeniden İstanbula çevirdi. 15 Temmuz Demokrasi Otogarında dönüş biletlerinin tamamının satıldığını söyleyen firma yetkilileri, yoğunluğun önümüzdeki 2 gün boyunca sürmesini beklediklerini belirtti.

BİLETLERİMİZ SATILDI, ARABALARIMIZ DOLU

40 yıldır özel bir otobüs firmasında çalışan Halis Tekin, biletlerin tamamının satıldığını söyledi. Tekin, Dönüş olarak nitelendirdiğimiz seferlerimizi, pazartesiden itibaren bekliyoruz. 2-3 gün İstanbula dönüş için arabalarımız dolu. Yoğunluk var, talep çok yüksek seviyede. Zaten doluluk oranı da yüzde 80lerde. Biletlerin hepsi satıldı. 3-4 gün yerimiz yok denecek derecede talep var. Arabalarımız dolu diye konuştu.

MEMLEKETLERİNE GİDENLER DÖNÜYOR