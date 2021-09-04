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Yasadışı avlanan 6 ton midye denize bırakıldı

AA |  04 Eylül 2021 Cumartesi - 12:30 | Son Güncelleme : 04 09 2021 - 12:30

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda tespit edilen yaklaşık 6 ton midye denize bırakıldı.


Müdürlükten yapılan açıklamaya göre 2 Eylül'de İstanbul Büyükşehir  Belediyesi (İBB) Hal Zabıta Amirliği tarafından Bayrampaşa Sebze ve Meyve Halinde  bir kamyona midye yüklenmesi üzerine durum İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü  Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ile Bayrampaşa İlçe Tarım ve Orman  Müdürlüğü'ne bildirildi.
 
Kontrol görevlileri tarafından yapılan inceleme üzerine "kara kıllı  midye"lerin evraklarının olmadığı ve yasadışı avcılık yöntemiyle yasak sahalardan  avlandığı tespit edildi.
 
230 çuval içindeki midye ekiplerin gözetiminde denize bırakıldı. Kaçak midye avcılığı yapanlar hakkında idari para cezası uygulandı.

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Tarım ve Orman Müdürlüğü midye İstanbul
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