Yasadışı avlanan 6 ton midye denize bırakıldı

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda tespit edilen yaklaşık 6 ton midye denize bırakıldı.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre 2 Eylül'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Hal Zabıta Amirliği tarafından Bayrampaşa Sebze ve Meyve Halinde bir kamyona midye yüklenmesi üzerine durum İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ile Bayrampaşa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bildirildi.

Kontrol görevlileri tarafından yapılan inceleme üzerine "kara kıllı midye"lerin evraklarının olmadığı ve yasadışı avcılık yöntemiyle yasak sahalardan avlandığı tespit edildi.

230 çuval içindeki midye ekiplerin gözetiminde denize bırakıldı. Kaçak midye avcılığı yapanlar hakkında idari para cezası uygulandı.