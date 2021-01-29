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Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan kişi yakalandı

DHA |  29 Ocak 2021 Cuma - 11:40 | Son Güncelleme : 29 01 2021 - 11:40

Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan ve daha önce terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklıktan yargılandığı belirlenen kişinin yakalanarak jandarmaya teslim edildiğini duyurdu.


Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 1 kişi Edirne'nin İpsala ilçesinde görev yapan hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Daha önce terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklıktan yargılandığı belirlenen şahıs İpsala İlçe Jandarma Karakoluna teslim edildi" denildi.
 

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