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Yasa dışı yayın yapan 302 internet sitesi erişime kapatıldı

AA |  31 Aralık 2020 Perşembe - 17:10 | Son Güncelleme : 31 12 2020 - 17:16

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında yasa dışı yayın yaptığı tespit edilen 302 internet sitesi erişime kapatıldı.


İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü  ekiplerince, internet yoluyla işlenen suçların tespiti, takibi ve engellenmesine  yönelik çalışma yürütüldü.
 
Bu kapsamda yasa dışı bahis oynatılan 204, oltalama metoduyla  dolandırıcılık yapılan 16, kimlik hırsızlığına yönelik zararlı yazılım ve  uygulama içeren 13, fuhuş ve müstehcenlik içeren 69 internet sitesi tespit  edildi.
 
Toplam 302 internet sitesi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunca  alınan idari tedbir kararı gereği erişime kapatıldı.

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Aydın internet sitesi erişim
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