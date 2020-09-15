Yasa dışı bahis oynayan 58 kişiye 446 bin 978 TL ceza

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarafından 2020 yılı içerisinde illegal siteler üzerinden yasa dışı sanal bahis oynatıldığını tespit etti. Ekipler tarafından yapılan çalışmada yasa dışı bahis oynadığı belirlenenen 58 kişiye toplam 446 bin 978 lira idari para cezası kesildi.