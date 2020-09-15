15 Eylül 2020 Salı
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.111 0.36 EURO 8,8830 -0.06
USD 7,4910 0.09 ALTIN 471,680 0.19
CANLI BORSA
TÜMÜ

Yasa dışı bahis oynayan 58 kişiye 446 bin 978 TL ceza

DHA |  15 Eylül 2020 Salı - 20:07 | Son Güncelleme : 15 09 2020 - 20:07

Adıyaman'da, yasa dışı bahis oynadıkları belirlenen 58 şüpheliye 446 bin 978 lira ceza kesildi.


İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarafından 2020 yılı içerisinde illegal siteler üzerinden yasa dışı sanal bahis oynatıldığını tespit etti. Ekipler tarafından yapılan çalışmada yasa dışı bahis oynadığı belirlenenen 58 kişiye toplam 446 bin 978 lira idari para cezası kesildi.

ETİKETLER

Adıyaman yasa dışı bahis ceza
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.